Le pusieron un cuchillo en el cuello a un almacenero jubilado para asaltarlo mientras su esposa miraba todo

Una familia que tiene un almacén en la zona de avenida Luro volvió a ser víctima de un violento asalto, apenas casi siete meses después del último episodio. Esta vez, el dueño del comercio fue brutalmente golpeado por los delincuentes, que además amenazaron con apuñalarlo para obligar a su esposa a dejarlos ingresar.

El hecho ocurrió en el comercio ubicado en el límite de los barrios Coronel Dorrego y Malvinas Argentinas y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En un vídeo puede verse como llevan al hombre hasta el piso, le tapan la cara y lo golpean de forma violenta mientras su esposa, desde atrás del mostrador, lanzaban detergentes y botellas para detenerlos.

Los asaltantes finalmente escaparon con la caja registradora, dejando nuevamente a una familia atravesada por el miedo y la impotencia.

"Esta vez le tocó, otra vez, al almacén de la familia. Y vuelvo a preguntarme si el hecho de que ninguno de mis papás esté muerto es una especie de suerte con la que vengo corriendo durante este último año", expresó el hijo de las víctimas.

La preocupación tiene un antecedente inmediato. En febrero pasado, el mismo comercio había sufrido un violento asalto en el que un delincuente ingresó armado, robó a clientes y se llevó dinero. Cuando el padre de la familia salió a perseguirlo, el ladrón efectuó seis disparos antes de escapar.

"Porque el robo anterior no fue solamente un robo, les dispararon seis veces. Y hoy, casi siete meses después, vuelvo a recibir el mismo llamado. Esta vez lastimaron a mi papá y amenazaron con apuñalarlo si mi mamá no dejaba pasar a uno de ellos", relató el hijo.