Destrozaban los vidrios de camionetas y robaban todo lo que encontraban a mano

Un joven de 22 años fue detenido en City Bell -La Plata, acusado de haber participado en dos robos cometidos contra camionetas estacionadas en la calle, a las que les rompieron los vidrios para sustraer pertenencias de sus propietarios.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 10ma. y de la Policía Departamental, luego de una investigación iniciada a partir de dos denuncias por hechos ocurridos en inmediaciones de Diagonal 93, entre 13 A y 13 B.

Según la investigación, el primero de los episodios ocurrió en Diagonal 93 entre calle 13 A y 13 B cuando Alfredo Daniel Correger, de 54 años, dejó estacionada a las 19.30 su camioneta Peugeot Partner roja y, al regresar para retirarla, constató que tenía los vidrios rotos y que del interior habían sido sustraídas distintas pertenencias.

Posteriormente, los investigadores establecieron que Mauro Garaventa, de 53 años, había sido víctima de un hecho de similares características. En ese caso, los delincuentes rompieron los vidrios de una camioneta Toyota Hilux gris y sustrajeron objetos personales.

A partir de las denuncias, personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) comenzó a relevar cámaras de seguridad y buscar posibles testigos, además de analizar las imágenes y reunir información sobre los sospechosos.

Con esos elementos, los investigadores lograron establecer la identidad de los posibles autores y solicitaron dos órdenes de registro domiciliario y secuestro, que fueron autorizadas por la Justicia y concretadas el 16 de septiembre.

Los operativos se realizaron en dos domicilios del barrio Savoia de City Bell: uno ubicado en la calle 496, entre 7 y 8, y otro en calle 7 bis, entre 476 y 477.

Durante los procedimientos fue aprehendido Gianfranco Ezequiel Colota, de 22 años, y se secuestraron 30.000 pesos, un cuadro de motovehículo con la numeración cortada y herramientas tipo amoladora, tarjetas de crédito, débito y SUBE a nombre de distintas personas y prendas de vestir presuntamente utilizadas durante los hechos.

De acuerdo con las fuentes, parte de los elementos secuestrados correspondían a las pertenencias denunciadas como robadas por las víctimas.

Tras los allanamientos, los efectivos mantuvieron comunicación con la UFIJ Nº 16 de La Plata, que avaló lo actuado y dispuso que el detenido sea trasladado mañana a primera audiencia.

La causa fue caratulada como “robo” y quedó bajo intervención de la fiscalía platense.