“Es Listerine, señorita”: manejaba con 1.09 g/l de alcohol y dio una explicación insólita a lo Bilardo

Durante un control de seguridad vial realizado en Dock Sud, agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Martín Marinucci, detectaron a un automovilista con 1,09 gramos de alcohol por litro de sangre, quien ensayó una insólita explicación: atribuyó el resultado al uso de enjuague bucal.

El pasado martes a las 10 de la mañana los agentes detuvieron un Gol Trend conducido por un vecino de San Martín de 53 años y luego del control de alcoholemia positivo el conductor aseguró ante los agentes: “Es Listerine, señorita; puede ser por el enjuague bucal”.

Tras el episodio, se labró el acta de infracción correspondiente y se impidió que el conductor continuara la marcha. En la provincia de Buenos Aires rige la normativa de Alcohol Cero al volante, por lo que conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre constituye una infracción y un claro peligro en la ruta.

El procedimiento formó parte de los operativos que el Ministerio de Transporte bonaerense lleva adelante, a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, junto con las fuerzas de seguridad para prevenir siniestros viales, detectar conductas de riesgo y garantizar una circulación más segura en las rutas y corredores de la Provincia.

