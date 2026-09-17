Tienen entre 14 y 16 años, robaron un auto y lo destrozaron al chocar mientras escapaban

Cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años fueron aprehendidos en San Justo luego de una persecución policial que comenzó tras el robo de un Peugeot 207 y terminó cuando los sospechosos perdieron el control del vehículo y chocaron en la zona de Bermejo y Gavilán.

El procedimiento se inició después de que una mujer de 38 años denunciara que le habían robado su Peugeot 207 bordó cuando circulaba por inmediaciones de Inclán y Ombú. La víctima fue sorprendida por un grupo de jóvenes que la atacó a golpes y la amenazó con un arma de fuego para obligarla a entregar el auto.

Los sospechosos escaparon en el vehículo, pero fueron detectados por policías que realizaban un operativo de saturación en distintos puntos de San Justo.

Los efectivos comenzaron a seguir al Peugeot y desplegaron un dispositivo para intentar interceptarlo. La persecución se extendió por varias calles hasta que los ocupantes perdieron el control del auto y terminaron chocando en inmediaciones de Bermejo y Gavilán.

Tras el impacto, los policías lograron alcanzarlos y detener a los cuatro ocupantes. Se trata de adolescentes de 14, 14, 15 y 16 años.

Tres de los menores sufrieron golpes como consecuencia del choque y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Del operativo participaron efectivos del Comando Norte, la Comisaría de San Justo y la Policía Local, bajo la coordinación de la Jefatura Departamental y la supervisión de la Superintendencia AMBA Oeste 1.

El robo ocurrió bajo la modalidad conocida como “robo piraña” y la investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales correspondientes, debido a que los cuatro aprehendidos son menores de edad.