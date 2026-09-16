Once bunkers de droga, vínculos con la barra de Chicago y más de 2900 dosis de cocaína y marihuana

Seis personas fueron detenidas tras once allanamientos realizados en los monoblocks del barrio José Ingenieros, en Ciudad Evita, partido de La Matanza, donde la Policía secuestró más de 2900 dosis de cocaína y marihuana, además de dos revólveres, municiones, chalecos antibalas, dinero y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

El operativo, denominado "Torito Blanco", fue realizado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas La Matanza, a partir de una investigación iniciada el 18 de mayo último para determinar la existencia de distintos puntos de venta de estupefacientes dentro del complejo habitacional conocido como "Monoblock de La Tablada".

De acuerdo con la pesquisa, los investigadores detectaron varios departamentos y construcciones que eran utilizados para ocultar y fraccionar drogas, abastecer los puntos de comercialización y guardar armas de fuego.

Las tareas de inteligencia se desarrollaron en un sector caracterizado por la presencia de numerosos edificios, pasillos y accesos internos que dificultaban las tareas de observación y que, según los investigadores, eran aprovechados para ocultar las maniobras vinculadas con el narcomenudeo.

A partir de las averiguaciones, los efectivos lograron individualizar a distintos sospechosos, sus lugares de residencia y otros inmuebles que serían utilizados para la comercialización de drogas al menudeo.

La investigación también estableció que algunos de los involucrados tendrían vínculos con una facción de la barra brava del Club Nueva Chicago conocida como "La Tablada". Según los elementos reunidos en la causa, esa relación facilitó la logística y el acceso a armas de fuego, en un contexto en el que además se investigaban enfrentamientos con grupos antagónicos.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó once allanamientos en los complejos 4, 5, 6, 17, 18, 19 y 20 del barrio José Ingenieros, que fueron realizados de manera simultánea y arrojaron resultados positivos.

Entre los seis principales aprehendidos se encuentra T. K. S., de 26 años, señalado como presunto proveedor de los estupefacientes; A. B., de 19; D. N. M., de 20; y N. F. J., de 24, identificados como vendedores. También fueron detenidos A. N. M., de 37, señalada como encargada de tareas de custodia, y G. A. B., de 48, identificado como vendedor y acusado además de la presunta tenencia de un arma de fuego de uso civil.

Durante los procedimientos, los investigadores lograron establecer además las identidades de varias personas que hasta ese momento figuraban en la pesquisa mediante apodos o nombres incompletos.

En los once domicilios fueron secuestrados 488 gramos de cocaína repartidos en 2.807 envoltorios y 75 gramos de marihuana fraccionados en 150 paquetes, por lo que en total se incautaron 2.957 envoltorios con drogas.

Además, los policías secuestraron 161.100 pesos, un revólver calibre .32 marca MR, número 15441, sin impedimento, otro revólver calibre .32 marca Pasper, sin numeración visible, municiones calibre 9 milímetros y .40, dos chalecos antibalas -uno de ellos con la inscripción "Policía"-, tres teléfonos celulares, tres balanzas, un cargador de pistola y recortes presuntamente utilizados para fraccionar los estupefacientes.

Entre los elementos encontrados también había cinco bombos del Club Nueva Chicago.

Por otra parte, S. D. P., de 23 años; R. S., de 21; A. C. A., de 21; y D. A. P., de 45, fueron inicialmente aprehendidos e imputados por infracción a la Ley 23.737, aunque posteriormente recuperaron la libertad por disposición de la autoridad judicial interviniente.

Otros de los investigados no fueron encontrados en los domicilios al momento de concretarse los allanamientos.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 14, encabezada por el fiscal Matías Folino, y del Juzgado de Garantías N° 4, a cargo de Fernando Pinos Guevara, ambos del Departamento Judicial La Matanza.

Los seis principales investigados quedaron a disposición de la Justicia en una causa por "Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización", "Tenencia de Arma de Fuego de Uso Civil" e "Infracción a la Ley 23.737", de acuerdo con la situación atribuida a cada uno.