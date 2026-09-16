Dos chilenos desvalijaron una casa en Tigre y cayeron al robar un departamento en Buenos Aires

Dos chilenos de 41 y 16 años fueron detenidos acusados de una decena de robos cometidos en distintos domicilios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, luego de que uno de los hechos quedara registrado por una cámara de seguridad dentro de una vivienda de Don Torcuato y fueran arrestados segundos después de cometer otro robo en un departamento de la ciudad de Buenos Aires.

La investigación se inició a partir de un robo ocurrido en una vivienda ubicada en Bolivia al 2100, de Don Torcuato, partido de Tigre, donde una mujer de 55 años -identificada como Andrea Viviana Sureda- denunció que delincuentes ingresaron a su casa y le robaron una tablet Samsung y dos relojes inteligentes.

Según la denuncia, la víctima recibió a las 13.27 una alerta enviada por una vecina, quien le advirtió que habían ingresado personas con fines de robo a su propiedad. A través de su teléfono celular, la mujer pudo observar en tiempo real la presencia de dos hombres dentro de la vivienda, mientras sonaba la alarma.

Los delincuentes habían ingresado por un lateral de la propiedad luego de forzar un portón metálico que daba a la vereda y, una vez dentro, violentaron una puerta tipo ventana que comunicaba con un sector recibidor.

Las imágenes permitieron observar cómo uno de los sospechosos sustrajo una tablet que estaba junto al televisor del living. También se constató el faltante de un reloj de la mesa del comedor y de otro reloj de mujer, con malla metálica dorada, que se encontraba en el dormitorio principal.

Como parte de la pesquisa, los investigadores también establecieron que en la vivienda habían trabajado personas ajenas a la familia y al círculo íntimo de la víctima en tareas vinculadas con la instalación de paneles solares, un dato que quedó incorporado a la investigación.

La causa quedó en manos de la UFI de Don Torcuato y los investigadores del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la jurisdicción analizaron las imágenes obtenidas en la vivienda y reunieron datos que permitieron identificar a los presuntos autores. En el caso también intervinieron efectivos de la Policía Departamental y de la Comisaría 3ra.

En las últimas horas, los investigadores tomaron conocimiento de que los sospechosos, identificados como Juan Carlos Miranda González, chileno de 41 años, y un adolescente de 16, habían sido detenidos por efectivos de la Comisaría 12B de la Policía de la Ciudad.

Los dos fueron apresados en la Capital Federal segundos después de haber cometido un robo en un departamento, según se estableció en el marco de las tareas investigativas.

La causa por ese hecho quedó a disposición del Juzgado Nacional de Menores N° 4, mientras que los investigadores de Don Torcuato avanzan para determinar la participación de ambos sospechosos en los restantes robos registrados en domicilios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.