Tienen 15 antecedentes, se burlaban de las víctimas y cayeron cuando quisieron robar en una casa

La Policía de la Ciudad detuvo a cinco hombres que en conjunto acumulan 15 antecedentes delictivos, después de que intentaran ingresar con fines de robo a una vivienda de Villa Lugano.

Personal de la Comisaría Vecinal 8 A fue dirigido al cruce de las calles Rucci y Zelarrayán por la presencia de cinco sujetos que descendieron de un Ford Fiesta y quisieron violentar el acceso a una propiedad.

Los efectivos localizaron al vehículo cuando merodeaba en la zona con las chapas patentes adulteradas y cinco sospechosos en su interior.

Al requerir identificación y requisar el rodado en presencia de testigos, los policías encontraron guantes, gorros pasamontañas y diferentes herramientas.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, a cargo de Pablo Moya, Secretaría 136 de Juan Pablo Strifezza, dispuso la detención de los implicados y abrir actuaciones por "averiguación de ilícito".

También ordenó el secuestro del vehículo y de los otros elementos: tres gorros tipo pasamontañas, una llave francesa, un destornillador, dos pares de guantes y tres teléfonos celulares.

De los cinco arrestados, cuatro tienen un amplio historial delictivo.

Uno de ellos, un paraguayo de 33 años, afronta causas por lesiones entre 2018 y 2026, además de un procesamiento de 2023 por estafa y robo agravado.

Otro detenido, de 25 años, tiene actuaciones por violación de medidas contra la expansión de epidemias (2020); mientras un joven de 23, posee historial de evasión de pena, portación de arma de fuego y robos (entre 2018 y 2024).

El restante, de 24 años, cuenta con antecedentes por robos, tenencia de estupefacientes (de 2019 a 2025).