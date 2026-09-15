Llevaba a sus tres hijas a la escuela y les apuntaron a la cabeza para robarles el auto

Una banda protagonizó un raid delictivo en San Justo y Casanova, donde robó un Volkswagen Nivus a una mujer que se encontraba con sus tres hijas y, apenas tres minutos después y a seis cuadras, intentó asaltar a otro conductor, quien logró escapar tras realizar una arriesgada maniobra mientras los delincuentes efectuaron dos disparos al aire.



Por el primer hecho quedó radicada una denuncia en la Fiscalía N° 11 de La Matanza, a cargo de la fiscal Evangelina Sánchez, que trabaja contrarreloj para encontrar a los delincuentes.

Todo comenzó a las 6.56 de la mañana sobre la calle Virrey Cisneros al 4100, casi esquina Bermejo, en San Justo, cuando cuatro mujeres terminaban de estacionar el vehículo. En ese momento, un auto en el que se movilizaban los delincuentes frenó de golpe y tres hombres descendieron armados para amenazar a las ocupantes, entre ellas tres menores de edad.

Los asaltantes obligaron a las víctimas a bajar del vehículo, les sustrajeron sus pertenencias y dos de ellos subieron al Volkswagen Nivus gris, que finalmente se llevaron. Entre los objetos robados se encontraban las mochilas de las niñas.

Las víctimas realizaron la denuncia policial y se inició una investigación para intentar localizar a los delincuentes y recuperar el vehículo.

Sin embargo, la banda continuó con su raid y, apenas tres minutos después, intentó cometer otro robo a unas seis cuadras del primer episodio, en la intersección de Fitz Roy y León Gallo.

En ese lugar, los delincuentes utilizaron el Nivus robado y otro vehículo de apoyo para interceptar a un conductor. Los asaltantes le apuntaron con sus armas y le exigieron que descendiera del auto, pero la víctima logró escapar mediante una maniobra desesperada.

El hombre puso primero la marcha atrás y luego primera y aceleró para alejarse del lugar. Ante la fuga, los delincuentes efectuaron dos disparos al aire.

El segundo hecho ocurrió frente a familias que se encontraban en una parada de colectivos y aguardaban para llevar a sus hijos a la escuela, quienes quedaron expuestas a la situación de extrema violencia.

La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido realizado por los delincuentes y establecer la ruta de fuga de los vehículos utilizados durante el raid.