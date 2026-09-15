Un camionero manejaba por la ruta 5 con 0.10 g/l de alcohol y sin licencia: multa de $5 millones

Un camionero circulaba alcolohizado y fue detenido por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la ruta 5, a la altura de Suipacha, provincia de Buenos Aires.

Al momento de la fiscalización, el conductor profesional no contaba con Licencia Nacional de Conducir, seguro vigente, Revisión Técnica Obligatoria, ni patente delantera. Además, el test de alcoholemia le dio positivo: tenía 0.10 gramos de alcohol en sangre.

El conductor profesional se dirigía desde Mercedes hasta Junín y ahora deberá afrontar una multa de más de 5 millones de pesos.

“No tengo licencia... no la traje. Tampoco tengo DNI. ¿Te digo la verdad? No tengo nada encima. ¿Qué querés que haga?”, le dijo el conductor.

“Usted no solo pone en peligro su vida, sino también la de terceros”, le advirtió la inspectora. "Te entiendo, ya lo sé. Haceme la multa”, le respondió. Cuando le comunicó que había dado positivo en el test de alcoholemia, el hombre se mostró sorprendido: "Ah, mirá".