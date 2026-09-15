Le tiraron un piedrazo desde un puente en la autopista Buenos Aires-La Plata y le destrozaron el vidrio

Un automovilista sufrió un brutal ataque mientras circulaba por la Autopista Buenos Aires-La Plata: le tiraron un piedrazo que destrozó el parabrisas de su Chevrolet Prisma cuando transitaba a la altura de Wilde.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, cuando Gustavo Ezequiel Bustos, de 47 años, viajaba por el kilómetro 14 de la autovía. Al llegar a ese sector, recibió el impacto de una piedra contra el parabrisas delantero, que quedó completamente astillado.

“Me estalló el vidrio, fue un susto. No me maté de pedo”, relató Bustos al mostrar las consecuencias del ataque en su cuenta de Instagram.

El hombre contó que, tras recibir el piedrazo, evitó realizar una maniobra brusca porque circulaban otros vehículos. “Por suerte no atiné a doblar de costado porque venían más coches”, explicó.

“Fue un desastre lo que me hicieron, yo trabajo con el auto. Los vidrios llegaron hasta el asiento de atrás”, sostuvo el automovilista, quien manifestó su preocupación por los daños ocasionados y el tiempo que deberá permanecer sin utilizar el vehículo.

“Voy a ver cómo lo resuelvo legalmente. Esto tiene un costo económico y además demanda tiempo. Quisiera saber si alguien va a responder desde la autopista”, agregó.

Bustos también advirtió sobre la falta de seguridad en ese tramo de la autovía. “Tengan cuidado porque está pasando seguido, no hay seguridad en la autopista”, señaló.

A partir de lo ocurrido se inició una investigación para determinar quién arrojó la piedra. En ese marco, se solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad a personal de la autopista para intentar identificar a los responsables.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. En las actuaciones participaron efectivos de la comisaría 5ta. y de la Policía Departamental de Avellaneda.