Quemaban residuos peligrosos en un basural a cielo abierto y secuestraron casi 100 historias clínicas

En el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), concretó en la ciudad de San Pedro el cierre de un basural a cielo abierto donde se vertían y quemaban peligrosos desechos para la salud.

La presente causa tuvo su génesis a partir de un oficio emitido en julio del corriente año por la Unidad Fiscal Descentralizada de San Nicolás a cargo del Dr. Gustavo Parigini al Departamento Delitos Ambientales de la PFA, para que realicen tareas investigativas sobre un terreno baldío ubicado en la mencionada localidad, utilizado para el descarte de residuos de carácter patógenos.

En consecuencia, los federales comenzaron con las investigaciones constatando la existencia en la zona denominada “la Tosquera” un predio donde funcionaba un basural a cielo abierto donde se realizaban la quema de residuos. En dicho lugar trabajaban dos máquinas retroexcavadoras.

Ante esa situación, personal de Bomberos de esta institución procedió a extinguir el foco ígneo, luego se tomaron diversas muestras fotográficas con un dron como así también de sustancias sólidas y liquidas halladas en el terreno y con la anuencia de la Unidad Fiscal se secuestraron en carácter de depositario judicial a cargo del municipio, las mencionadas maquinas.

Con el avance de las pesquisas obtenidas, los detectives detectaron cuatro domicilios ubicados en la ciudad vinculados con las actividades ilícitas, por lo que el Juzgado de Garantías Federal San Nicolás a cargo del Dr. Villafuerte Ruzo ordenó los allanamientos.

Durante los procedimientos se secuestró abundante material de interés para la causa, los cuales estaban relacionados directamente con un Centro de Salud y otro Centro de Tratamiento y Reciclado, por lo que, en virtud de ello, la Unidad Fiscal interviniente solicitó al Juzgado dos nuevos allanamientos.

En ambos lugares, los uniformados secuestraron casi cien historiales clínicos sobre afecciones médicas y documentación de residuos existentes en los establecimientos.

Cabe destacar que, en los operativos, prestó colaboración en los operativos la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas, dependientes de la Superintendencia de Superintendencia Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Brigada Especial Federal de Rescate, dependiente de la Superintendencia Federal de Bomberos.

Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 24.051(Residuos peligrosos).

El material recolectado durante el procedimiento quedó incorporado a la investigación y será analizado para profundizar las pesquisas sobre el origen y el destino de los residuos encontrados en el predio.

Entre los elementos reunidos se encuentran las muestras de sustancias sólidas y líquidas, los registros obtenidos mediante el dron y la documentación secuestrada durante los allanamientos.

Con los procedimientos realizados, los investigadores buscan determinar el vínculo entre los establecimientos allanados y el descarte de residuos en el predio de “La Tosquera”.