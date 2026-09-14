“Dame el anillo de oro": amenazó a la dueña y su hija en un almacén y robó la recaudación

Un delincuente encapuchado ingresó a una despensa en la localidad bonaerense de Tristán Suárez y, tras exhibir un arma de fuego, amenazó a la comerciante y su hija y se llevó la recaudación del día.

El hecho ocurrió este sábado cerca de las 19.54 en un comercio ubicado sobre la calle Las Margaritas al 449, cuando el asaltante ingresó al local y, a punta de pistola, intimidó a la mujer que se encontraba atendiendo.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes podrían resultar de utilidad para identificar al sospechoso y reconstruir el robo.

En las imágenes se observa al delincuente mientras exige la entrega de dinero y otros objetos de valor. "Dame toda la plata", le ordenó durante el asalto.

En otro momento, el delincuente preguntó: "¿Tenés anillos de oro? Dame todo lo que tengas".

La comerciante, en tanto, le señaló el lugar donde se encontraba la caja y le manifestó: "Ahí está la caja. Te doy la plata del día porque se llevan toda la recaudación".

Antes de retirarse, el delincuente volvió a exigirle dinero y el anillo de oro: "Dame la plata piola y el anillo de oro".

El asalto quedó bajo investigación y los registros de las cámaras de seguridad serán analizados para intentar establecer la identidad y el recorrido de fuga del autor.