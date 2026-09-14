Se movían en una camioneta, atacaron a tiros una casa y los detuvieron con armas

Dos jóvenes de 26 y 30 años fueron detenidos luego de ser acusados de efectuar disparos contra una vivienda del barrio Los Nogales, en Córdoba, donde además secuestraron un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9 milímetros y 23 municiones.

El procedimiento fue realizado durante la noche por personal policial en la calle Matacos al 7900, luego de una alerta que advertía sobre la presencia de sospechosos que se movilizaban en una Ford EcoSport y que habían disparado contra un domicilio.

A partir de la denuncia, los efectivos desplegaron un operativo en la zona y lograron localizar el vehículo señalado, en el que se desplazaban los dos sospechosos.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron la Ford EcoSport, un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9 milímetros, 23 municiones calibre .22 y prendas de vestir.

Los dos hombres quedaron aprehendidos y, junto con el vehículo y los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la Justicia.