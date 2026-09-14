Frenó en el semáforo, le destrozaron la ventanilla del auto y le robaron una mochila llena de dinero

Un automovilista fue sorprendido por cuatro delincuentes que actuaron en segundos mientras estaba detenido ante un semáforo en San Justo, partido de La Matanza. Los asaltantes se movilizaban en dos motos, rompieron las ventanillas del vehículo y escaparon con un bolso que estaba en el asiento del acompañante.

El robo ocurrió en José Martín y Cotagaita, en la zona de Villegas. La víctima había quedado detenida por la luz roja cuando los cuatro delincuentes se aproximaron al lugar.

Dos de los asaltantes descendieron de las motos y fueron directamente hacia el auto, mientras los otros dos permanecieron en la vereda a la espera de que sus cómplices concretaran el ataque.

La maniobra fue rápida. Los delincuentes destrozaron las ventanillas del vehículo y, en medio del ataque, uno de ellos tomó el bolso que estaba dentro del habitáculo. El conductor fue sorprendido y no alcanzó a reaccionar antes de que los ladrones se alejaran del lugar.

La violencia del ataque también puso en alerta a otros automovilistas que estaban detrás. Uno de ellos, al advertir lo que estaba sucediendo, optó por continuar la marcha pese a que la señal del semáforo todavía indicaba que debía detenerse, para evitar quedar expuesto frente a los asaltantes.

El hecho volvió a encender la preocupación de los vecinos de ese sector de San Justo, quienes aseguran que los robos cometidos contra conductores detenidos en los semáforos se repiten con frecuencia.

En ese contexto, los habitantes de la zona apuntaron especialmente contra la esquina de José Martín y Cotagaita y la definieron como una “trampa mortal” debido a la reiteración de episodios de inseguridad.