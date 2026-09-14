Una joven manejaba su moto drogada, tenía 1,19 g/l de alcohol y atropelló a una mujer policía

Una joven de 25 años que manejaba su moto borracha y drogada fue aprehendida tras escapar de un operativo de tránsito en General Pacheco, donde atropellóó a una sargento de la Policía bonaerense que participaba del procedimiento. Fue localizada minutos después por agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y, al ser sometida a los controles, tenía 1,19 gramos de alcohol por litro de sangre y el narcotest le dio positivo -estaba bajo los efectos de la marihuana-.

El hecho ocurrió cuando personal del COT y efectivos de la Policía bonaerense realizaban un operativo de interceptación vehicular en la zona de la ruta 197 y José María Paz, en Tigre, y detuvieron para su identificación una moto Gilera Smash, conducida por una joven.

Según informaron fuentes policiales, en un momento la motociclista aceleró para escapar y, en su maniobra, embistió a la sargento Natalia Elizabeth Rodríguez, de 39 años, quien cayó sobre el asfalto.

Como consecuencia del impacto, la agente sufrió politraumatismos y una fractura en el brazo radiocubital derecho, por lo que fue trasladada a un hospital, donde permanecía estable y fuera de peligro.

Tras el alerta emitido por el personal interviniente, efectivos del Centro de Operaciones Tigre iniciaron un operativo para localizar a la sospechosa, que finalmente fue interceptada en el cruce de Juan Ruiz de Alarcón y Boulogne Sur Mer, en General Pacheco.

La joven quedó aprehendida, mientras que los policías secuestraron la moto en la que se desplazaba.

La causa quedó a cargo de la UFI de General Pacheco y fue caratulada como "atentado y resistencia a la autoridad y lesiones graves", con intervención de la Policía Departamental de Tigre y la Comisaría 2da.