Preso por homicidio, manejaba desde la cárcel una banda que mandaba droga por encomienda

En el marco de un complejo operativo dirigido por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos a lo largo y ancho del país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una estructura narcocriminal dedicada al comercio de estupefacientes y liderada por Luis Raúl “El Gusano” Menocchio, un peligroso sujeto que se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Federal N°6 de máxima seguridad ubicada en la ciudad patagónica de Rawson, cumpliendo una condena de prisión perpetua por delitos de “Homicidio”. El mega operativo consistió en la realización de 16 allanamientos simultáneos en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Jujuy y Catamarca, dando lugar al arresto de 12 personas.

La presente causa tuvo su génesis cuando el Juzgado Federal N°2 de Rawson, a cargo del Dr. Guillermo Gustavo Lleral y con intervención de la Secretaría en lo Criminal y Correccional del Dr. Gustavo Fabián La Torre, solicitó al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO) identificar a los responsables del envío de estupefacientes desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hacia la provincia de Chubut, delito que se llevó a cabo mediante dos empresas de encomiendas.

De forma sincrónica, la Policía de Chubut investigaba a un eslabón de una organización narcocriminal encabezada por una mujer, quien posteriormente se estableció que guardaría directa vinculación con el mencionado transporte de sustancias ilícitas que averiguaba la PFA.

Ante tales circunstancias, la judicatura actuante ordenó la ejecución de una serie de allanamientos tanto en Chubut como en el Barrio Ramón Carrillo de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales se ejecutaron simultáneamente entre ambas Instituciones. Como resultado de estos, se logró el secuestro de más de seis kilogramos de marihuana, un kilo y medio de clorhidrato de cocaína y una variada documentación que permitió proseguir con la causa.

“EL GUSANO” MENOCCHIO

A partir de los elementos reunidos gracias al desarrollo de los citados procedimientos, los uniformados pudieron establecer fehacientemente que detrás de los ardides investigados convivía una numerosa banda criminal.

Con la debida anuencia judicial, la pesquisa continuó su curso con una división de tareas: la policía chubutense se encargó de la fase de distribución local y menudeo, mientras que el Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO) de esta PFA se concentró en la investigación patrimonial y, también, en el análisis del flujo financiero ilícito.

Las labores de los federales contemplaron la intervención de veinte líneas telefónicas, oportunamente autorizadas por las autoridades judiciales competentes, circunstancia que posibilitó comprobar que el cabecilla de esta organización era Luis Raúl “El Gusano” Menocchio, un peligroso individuo que se halla arrestado en la Unidad Penitenciaria N°6 de máxima seguridad situada en Rawson, efectuando una pena de prisión perpetua y cuyos antecedentes son de “Homicidio”. En la cárcel lo apodaron “Berlín”.

“MULAS BANCARIAS” Y LAVADO DE ACTIVOS

En ese contexto, se determinó que la operatoria financiera de la estructura registraba un entramado interprovincial que utilizaba intermediarios como “mulas bancarias”. Además, administradores de cuentas con la finalidad de ocultar el destino final de los fondos.

Del mismo modo, la PFA identificó diversas empresas comerciales y societarias de las provincias de Chaco y Corrientes, entre ellas una red de gimnasios, una casa de comidas y una firma distribuidora de agua, las cuales funcionarían como “pantalla” para “lavar” el dinero espurio obtenido ilegalmente a partir del tráfico de drogas. Asimismo, en función de estas entidades se probó que figuraban como directivos dos hombres, ambos hijos de “El Gusano y quienes ostentaban de un importante poder adquisitivo.

El circuito delictivo, entonces, contemplaba a una gran cantidad de actores, cada uno con sus funciones y roles bien definidos. Había unos que se desempeñaban en carácter de proveedores, otros de administradores, distribuidores, encargados del ocultamiento de los fondos y, por último, los beneficiarios finales del clan criminal en cuestión.

ALLANAMIENTOS Y DETENCIONES

Hacia ese punto de la investigación y como consecuencia del material analítico que se recabó, los funcionarios policiales individualizaron al total de la asociación y localizaron decenas de inmuebles emplazados en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Jujuy y Catamarca, los cuales poseerían relación con la presente causa.

Una vez reunidas las evidencias requeridas, el magistrado interventor ordenó la realización de 16 allanamientos: uno en Quilmes (Buenos Aires), seis en Corrientes Capital (Corrientes), siete en Resistencia (Chaco), dos en El Carmen (Jujuy) y el restante en Santa María (Catamarca).

Atento a ello, los servidores públicos irrumpieron en las fincas y materializaron el arresto de doce personas (seis hombres y seis mujeres). Cabe destacar que, entre los masculinos se encuentran los dos hijos de “El Gusano” Menocchio.

Durante los procedimientos, realizados de manera simultánea, se secuestraron varias dosis de cocaína, una pistola 9mm, una pistola .22 largo, un revólver .38 special, un revólver .32; 391 cartuchos de diferentes calibres, 36 teléfonos celulares, 73.980.000 pesos argentinos, 14.689 dólares, 2.495 euros, 1.151.000 guaraníes, cinco automóviles, una motocicleta, cinco notebooks, tres tablets, dos PC, siete CPU, doce pendrives, seis tarjetas SIM, nueve tarjetas bancarias, doce tarjetas de memoria, 18 discos rígidos, 9 DVR, seis posnet, un drone, una máquina de contar billetes, una balanza de precisión y documentación de interés para la causa.

Es menester señalar que, debido a la complejidad de los operativos, prestaron colaboración efectivos de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, la Dirección General de Instrucción, las DUOF (División Unidad Operativa Federal) Resistencia, Corrientes, Jujuy y Catamarca, Grupos de Irrupción de la Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales, una Unidad de Contención de la Dirección General de Orden Urbano y Federal, una brigada reforzada de la Unidad de Intervención de Tecnologías Forenses, la División Operaciones Técnicas Especiales, dos ómnibus de la División Automotores y Canes detectores de drogas con sus respectivos guías.

Por otra parte, y en el contexto de esta investigación, personal de la Policía de Chubut realizó una gran cantidad de allanamientos, al cabo de los cuales se logró la detención de más individuos ligados a la banda y el secuestro de varias sustancias ilícitas.

Los detenidos, once de nacionalidad argentina y una de nacionalidad paraguaya, todos mayores de edad, quedaron, junto con los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737) y Lavado de Activos.