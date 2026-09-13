Usaba dos cuentas de Instagram para encontrar “clientes” y les mandaba la droga por delivery

La presente causa tuvo su inicio a partir de una denuncia anónima, mediante la cual se ponía en conocimiento acerca de un hombre que se encargaba de comercializar sustancias ilícitas en la capital cordobesa, pactando allí encuentros a través de diversas plataformas y redes sociales.

Con el aval de la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico de Córdoba, a cargo del Dr. Emiliano Fernández, tomó intervención el personal de la División Antidrogas Córdoba, dando inicio a la realización de distintas tareas de inteligencia para el esclarecimiento del caso.

Dichas pesquisas, las cuales contemplaron la utilización de la figura del denominado “agente revelador”, permitieron determinar que el sospechoso, efectivamente, se dedicaba al expendio de estupefacientes.

Para ello, el mismo contaba con dos perfiles pertenecientes a una reconocida red social, desde las cuales ejecutaba las “negociaciones” para luego realizar envíos bajo la modalidad delictiva identificada como “delivery”.

A sabiendas de esto último, los uniformados acordaron un punto de encuentro para una supuesta compra de drogas, donde finalmente detuvieron al causante y procedieron al secuestro de varias dosis de marihuana, dos comprimidos de MDMA, algunos gramos de cristal de metanfetamina, 1.433.000 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

Posterior a ello, los servidores públicos de la PFA localizaron un inmueble que sería utilizado por el encartado para el almacenamiento de las sustancias prohibidas que luego ponía a la venta.

En ese contexto, la justicia actuante ordenó la ejecución del correspondiente allanamiento, el cual permitió el decomiso de 2,650 kilos de marihuana, 141 unidades de MDMA con diferentes inscripciones, hongos alucinógenos, 400 microdosis de LSD, 600.000 pesos en efectivo, dos notebooks, un teléfono celular, dos balanzas de precisión, un contador de billetes y documentación de interés para la causa.