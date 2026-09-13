Detuvieron a un piloto que usaba un hidroavión de 70 mil dólares para transportar cocaína

Un piloto civil y acrobático de 29 años, señalado como el líder de una organización dedicada al tráfico y comercialización de drogas, fue detenido tras 14 allanamientos realizados en San Nicolás y la provincia de Santa Fe, donde se secuestraron más de dos kilos de cocaína, 1,8 kilos de marihuana, tres armas de fuego, dinero y un hidroavión experimental valuado en unos 70.000 dólares.

La investigación, denominada “Aeronáutico Blanco”, se inició el 20 de noviembre de 2025 a partir de un informe elaborado por efectivos de la Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, que detectaron presuntas maniobras relacionadas con la comercialización de estupefacientes en la zona norte de esa ciudad.





El piloto mostraba una vida de lujo en las redes sociales. “Hagan plata y no miren al costado”, era una de sus frases preferidas.

Con intervención de la UFI N° 1, a cargo de María Verónica Marcantonio, y del Juzgado de Garantías N° 2, encabezado por Ricardo Pratti, los investigadores realizaron tareas de campo, seguimientos, inteligencia operativa y análisis de movimientos financieros.

A partir de la apertura del secreto bancario sobre billeteras virtuales y distintas entidades financieras, los investigadores detectaron movimientos de dinero que vincularían a varias personas con diferentes roles dentro de la organización.

Según la pesquisa, la estructura estaba dedicada al abastecimiento, provisión, ocultamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, mientras que su principal investigado, Maximiliano C. (29), habría cumplido el rol de líder y registraba movimientos económicos que no se correspondían con sus ingresos lícitos declarados.

Durante la investigación, además, los agentes descubrieron que el sospechoso tenía un Mercedes-Benz C250 equipado con balizas azules y sirena policial, que utilizaba para evitar controles en rutas provinciales.

Los investigadores también determinaron que el acusado había adquirido un hidroavión experimental Lasermaster, tipo Piltri 1, matrícula LV-X436, cuya utilización para trasladar estupefacientes es ahora materia de investigación.

Como resultado de las tareas, la Justicia autorizó 14 allanamientos: 13 fueron realizados en domicilios de San Nicolás y el restante en un hangar privado ubicado en el Aeródromo de Alvear, en el departamento Rosario, provincia de Santa Fe.

En ese lugar fue encontrado el hidroavión, cuyo valor de mercado fue estimado en aproximadamente 70.000 dólares. El procedimiento fue realizado mediante exhorto del Colegio de Jueces Penales del Distrito Rosario, con intervención de la Policía de Investigaciones de Rosario.

Durante los operativos fueron secuestrados 2.170 gramos de cocaína, distribuidos en un trozo compacto y 306 envoltorios, y 1.800 gramos de marihuana, distribuidos en cuatro trozos compactos y seis envoltorios.

También se incautaron 4.050.000 pesos en efectivo, tres armas de fuego con sus numeraciones suprimidas, dos automóviles, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes de nylon y envoltorios rectangulares vacíos.

Tras los procedimientos, la Justicia dispuso la detención de Maximiliano C., señalado como líder de la organización, mientras que otras cinco personas fueron aprehendidas: María Celeste S. (35), Erika G. (27), Lorena G. (49), Julio C. (52) y Wanda C. (18).

Todos quedaron vinculados a la causa por los delitos de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “comercialización de estupefacientes”, de acuerdo con las funciones que les atribuye la investigación.

Por otra parte, C.G. (60) fue notificado de la formación de una causa por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil, mientras que una joven de 17 años fue notificada por tenencia simple de estupefacientes. Ambos recuperaron posteriormente la libertad por disposición judicial.

En tanto, P.N.A.A. y V.B.C., sobre quienes pesaban órdenes de detención, no fueron encontrados durante los procedimientos y quedaron con pedido de captura activo.