Un colectivo de la línea 527 se estrelló contra una casa y murió el chofer de 35 años

Un chofer de 35 años de la línea 527 murió a la madrugada luego de que el colectivo que conducía chocara contra varios vehículos y se estrellara contra el frente de una vivienda en la localidad bonaerense de Temperley, partido de Lomas de Zamora.

El accidente ocurrió en Caaguazú y Dinamarca cuando la unidad, que circulaba sin pasajeros, impactó contra varios autos y dos motos de deliverys, y luego continuó su marcha hasta subirse a la vereda.

En su recorrido, el colectivo también derribó dos columnas de alumbrado y finalmente terminó incrustado contra el frente de una vivienda, provocando el derrumbe de una pared y graves daños materiales.

El chofer, que viajaba solo a bordo de la unidad, murió en el lugar como consecuencia de la violencia del impacto.

Según relataron testigos, el colectivo circulaba a alta velocidad y por una zona en la que habitualmente la línea 527 no realiza su recorrido. Antes de llegar a Caaguazú, embistió a varios vehículos y dos motos de reparto.

"Venía chocando autos y motos desde Amenedo, lo venían persiguiendo para que frene, para que les pase los datos. Cuando agarró Caaguazú chocó otro auto en el semáforo, venía para acá en el aire, perdió el control, subió a la vereda, arrancó un poste de luz y se estrelló contra la casa", contó un testigo.

El impacto se produjo a pocos metros de las viviendas y generó una situación de extrema tensión para los vecinos. Una niña que se encontraba dentro de una de las casas logró salir de la zona de mayor peligro junto a su madre momentos antes del choque.

"Mamá, se me salió el diente", le había dicho la pequeña a su madre, quien la acompañó hasta el baño para ayudarla. Ese movimiento permitió que ambas se alejaran del sector que posteriormente fue alcanzado por el colectivo.

Personal policial, de bomberos y de emergencias trabajó en el lugar, donde se realizaron las tareas correspondientes para retirar el cuerpo del conductor y asegurar la zona.