Un auto sospechoso, 235 kilos de marihuana a orillas del Paraná y una pérdida millonaria

Integrantes de la Sección “Escuadrón 11 “San Ignacio” de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), patrullaban a pie por la zona costera del río Paraná en uno de los habituales operativos preventivos. Pero lo que parecía una noche tranquila cambió de un momento a otro.

Los efectivos vieron a un Ford Focus plateado avanzar a toda velocidad por un camino rural en dirección a la Ruta Nacional 12. Rápidamente dieron la alerta y unos metros más adelante encontraron el vehículo sin ocupantes a la vera de un pastizal con las puertas abiertas y las luces encendidas.

Al revisarlo con más detalle, descubrieron 11 bultos negros compactos. Al abrirlos, descubrieron que se trataba de 235 kilogramos de marihuana. Los gendarmes trasladaron el coche hacia la subunidad para efectuar la requisa correspondiente.

Por disposición de la Fiscalía Descentralizada Federal de Oberá Asimismo, se solicitó antecedentes del rodado al Centro de Análisis Internacional del Delito de la Triple Frontera (CIDECOFRON), el cual informó que el vehículo registraba solicitud de secuestro activo por robo.

Por la zona los modos, la principal sospecha es que un grupo de narcos trasladó la droga en la lancha hasta la orilla y, a la hora señalada, otra célula delictiva la recogió con fines de distribuirla en la Provincia de Misiones.