Disparó contra un búnker, se tiroteó con la policía en la ruta y terminó chocando

Las detonaciones alertaron a los vecinos de Tropezón. Fueron varios tiros seguidos del ruido de las llantas escapando. El 911 emitió un alerta y efectivos que patrullaban la zona, detectaron un Peugeot 208 con pedido de secuestro activo circulando por la zona de Ruta 8.

Los delincuentes dieron cuenta de la presencia policial y aceleraron a fondo en sentido hacia Tres de Febrero. Durante la fuga abrieron fuego con dos pistolas Glock con la numeración suprimida hacia los efectivos. Estos repelieron la acción con sus Bersas Thunder reglamentarias.

Producto del fuego cruzado, uno de los agentes resultó herido. Por su parte, los conductores y peatones que andaban por la zona, se salvaron de milagro de recibir un balazo. Una cámara registró la estela de humo que dejaron las detonaciones durante la secuencia.

Todo terminó a la altura del partido de Hurlingham cuando el conductor, con herida de bala en el omóplato, colisionó contra el vehículo en el que viajaban tres mujeres. Estas debieron ser atendidas por una fuerte crisis nerviosa producto del shock y el impacto.

Al requisar el vehículo, encontraron las pistolas, una gran cantidad de munición y 150 envoltorios de cocaína así como también varias dosis de marihuana picada. Esto reforzó la hipótesis de que los delincuentes habían participado de una balacera vinculada a una disputa narco.

El delincuente detenido, oriundo de Villa Tesei, fue trasladado al Hospital Balandro y quedó imputado, entre otros motivos, por infracción a la Ley de Estupefacientes. Sus cómplices son intensamente buscados.