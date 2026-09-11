Robaban camionetas de alta gama, las descartaban en Batán y un “chófer” les aseguraba la fuga

Eran las 17:30 y un vecino marplatense estacionó su camioneta en el lugar de siempre mientras visitaba a su familia. Al volver, cerca de las 23, se llevó una sorpresa desagradable: el vehículo ya no estaba. Si bien el vehículo no tenía GPS, los investigadores reconstruyeron la secuencia gracias a las cámaras.
En ellas detectaron a un Renault Clio bordó que operaba como apoyo logístico. A su vez, un segundo registró fílmico mostró como dos de los delincuentes estacionaban la camioneta frente a un domicilio como si fuera propio.
Horas después, uno de los sujetos, de 36 años y presunto cabecilla de la banda, apareció comprando en un almacén. Al llevar las mismas zapatillas en ambas escenas, los agentes lograron identificarlo.
Con toda la información recabada, los agentes allanaron tres domicilios: uno en Pasaje 22 de Abril al 8900, Belgrano al 6500 y Alberti al 7600. Dos de los sitios dieron resultado negativo pero en uno de ellos encontraron 147 cartuchos intactos de munición calibre 9mm y un teléfono celular propiedad del “chófer”.
Los efectivos de la DDI lograron detener a un hombre de 39 años y a otro 26 que fueron imputados por hurto agravado y tenencia ilegal de munición de guerra. Un tercer implicado, que también actuaba como “levantador”, continúa prófugo.