Robaban camionetas de alta gama, las descartaban en Batán y un “chófer” les aseguraba la fuga

Eran las 17:30 y un vecino marplatense estacionó su camioneta en el lugar de siempre mientras visitaba a su familia. Al volver, cerca de las 23, se llevó una sorpresa desagradable: el vehículo ya no estaba. Si bien el vehículo no tenía GPS, los investigadores reconstruyeron la secuencia gracias a las cámaras.

En ellas detectaron a un Renault Clio bordó que operaba como apoyo logístico. A su vez, un segundo registró fílmico mostró como dos de los delincuentes estacionaban la camioneta frente a un domicilio como si fuera propio.

Horas después, uno de los sujetos, de 36 años y presunto cabecilla de la banda, apareció comprando en un almacén. Al llevar las mismas zapatillas en ambas escenas, los agentes lograron identificarlo.

Los efectivos de la DDI lograron detener a un hombre de 39 años y a otro 26 que fueron imputados por hurto agravado y tenencia ilegal de munición de guerra. Un tercer implicado, que también actuaba como “levantador”, continúa prófugo.