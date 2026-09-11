"Los cerrajeros”: tres delincuentes con 20 causas, más de 30 llaves clonadas y decenas de robos a edificios

Los vecinos de Luis María Campos al 800 advirtieron la presencia de tres sospechosos que deambulaban por la puerta, miraban, se alejaban y volvían a pasar. Un llamado al 911 puso en alerta a los efectivos de la Comisaría Vecinal 14B. Al requisarlos descubrieron un manojo de 8 llaves cuyo origen no pudieron justificar.

Al ser identificados, los tres sumaban más de 20 antecedentes y dos de ellos tenían condenas cumplidas.

Sobre los arrestados, el de 60 años presentaba antecedentes de hurto de 2026, exhibiciones obscenas en 2023 y tentativa de hurto en 2017. Además, contaba con una prohibición de acercamiento (2023), una prohibición de salida del país (2023), un procesamiento en 2023 por robo en poblado y en banda, y una condena del Departamento Judicial de La Plata de un año y 11 meses del año 2019.

El de 47 años tenía ingresos por tentativa de hurto (2026), tenencia de estupefacientes (2026), cinco causas por limpiavidrios sin autorización (de 2021 a 2025), portación de armas (2025), robo (2022), hurto (2022), establecer captura (2021), violación de medidas contra epidemias (2021) y cuatro tentativas de robo (de 2019 a 2020). Además, una condena en 2023 sobre encubrimiento y un pedido de captura en 2021.

El hombre de 34 años cuenta con una tentativa de hurto (2026) y una causa por tenencia de estupefacientes (2025), además de una condena en 2023 por integrar una asociación ilícita, un robo agravado en poblado y en banda y un pedido de captura por robo agravado (2021).

El juzgado ordenó dos allanamientos. Uno se desarrolló en un PH en Guardia Nacional al 2000, en Mataderos, donde los oficiales hallaron una treintena de llaves, algunas de paleta y 12 codificadas, varias de ellas modificadas para convertirlas en llaves maestras y facilitar las aperturas de las cerraduras, sin mostrar daño alguno por fuera.

También incautaron documentación de una Renault Master, que estaba estacionada en la puerta y que fue secuestrada porque los investigadores sospechan que habría sido utilizada para cometer los ilícitos.

En el lugar también se halló 25 gramos de marihuana, por eso se le dio intervención a la Unidad de Flagrancia Sur.

El otro allanamiento tuvo lugar en un domicilio en Villa General Mitre, donde sólo se incautó documentación referente a uno de los involucrados.