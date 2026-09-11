"¡Bajá el arma!": cayó la banda de "Los colores" y sorprendieron a un narco desnudo

Una banda narco que abastecía distintos puntos de venta de drogas en el partido bonaerense de Merlo fue desarticulada tras ocho allanamientos en los que fueron detenidas seis personas y se secuestraron cocaína, marihuana, pasta base, dinero, celulares, balanzas y un importante arsenal de armas de fuego y municiones.

La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado detuvo a seis integrantes de la banda que era liderada por Carlos Antonio Salinas, conocido como "El Napo" y "El Patrón del Mal", quien se encargaba del abastecimiento y distribución de estupefacientes hacia distintos puntos de expendio del distrito.



En uno de los allana, los efectivos sorprendieron a un narco desnudo en la cama y quiso resistir su detención. "¡Baja el arma! Soy policía", le ordenó un agente antes de reducirlo.

De acuerdo con las tareas de inteligencia criminal, vigilancias, seguimientos, relevamientos de campo, análisis de información y utilización de un vehículo aéreo no tripulado (VANT), los investigadores también identificaron a tres presuntos vendedores, conocidos como "Pato", "Mecha" y "Fede", quienes se dedicaban a la comercialización al menudeo en distintas localidades de Merlo.

Una de las particularidades detectadas durante la pesquisa fue el sistema utilizado para diferenciar la droga que distribuía la organización. Los envoltorios eran identificados con cintas de distintos colores, que correspondían a las diferentes zonas donde serían comercializados: verde, rojo y negro.

Con las pruebas reunidas, el magistrado interviniente autorizó ocho órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas en distintos domicilios vinculados con la organización y que, según la investigación, eran utilizados para el acopio, distribución y venta de estupefacientes.

Durante los procedimientos fueron aprehendidos Alberto Ricardo Nuñez, de 66 años; Leila Elizabeth Gaganian, de 26; Nahuel Adrián Rojas, de 32; Yamila Yesica Ayala Villalba, de 39; Oscar Agustín Ruvira, de 61; y Verónica Guillermina Galván, de 55.

En uno de los domicilios, ubicado en Leopoldo Lugones al 4900, los investigadores fueron informados por Gaganian, pareja de Salinas, que el líder de la organización había muerto el día anterior como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Como resultado de los allanamientos se secuestraron 584 gramos de cocaína, distribuidos en 1.319 envoltorios y un trozo compacto; 189 gramos de marihuana, en 110 envoltorios y un trozo compacto; y 11,6 gramos de pasta base, fraccionados en 40 envoltorios.

Además, los efectivos incautaron 1.714.200 pesos, diez teléfonos celulares, tres balanzas de precisión, un cuaderno con anotaciones y documentación considerada de interés para la causa.

En los procedimientos también fueron halladas varias armas de fuego, entre ellas dos pistolas Taurus calibre .45 y 9 milímetros, respectivamente; dos revólveres calibre .38; una escopeta calibre 12; un fusil automático Sig Sauer calibre .22 y otro revólver calibre .32, además de distintas municiones.

Según los registros consultados durante el operativo, algunas de las armas presentaban pedidos de secuestro vinculados con causas anteriores, entre ellas una pistola Taurus calibre 9 milímetros y el fusil Sig Sauer.

La causa quedó caratulada como "Infracción a la Ley 23.737, artículo 5 inciso C, comercialización de estupefacientes" y se encuentra bajo investigación de la Justicia, que deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los aprehendidos.

Los procedimientos permitieron, de acuerdo con los investigadores, desarticular la estructura dedicada al abastecimiento y comercialización de drogas que operaba en distintos puntos del partido de Merlo.