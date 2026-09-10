Un comisario retirado llegaba al jardín con su hija de 3 años, quisieron robarle y le pegaron tres tiros

Un comisario retirado de 52 años fue baleado este jueves por tres delincuentes armados que intentaron robarle el auto cuando llegaba con su hija de 3 años al jardín de infantes en la localidad bonaerense de El Palomar, partido de Morón, y la pequeña quedó sola dentro del vehículo durante el violento enfrentamiento.

El ataque ocurrió cerca de las 7.28 en inmediaciones de la escuela Emaús, ubicada en Santiago Brian y El Rodeo, cuando el efectivo, identificado como Hernán Mariano Catarraso, estacionaba para dejar a su hija en el establecimiento.

Según la información reunida hasta el momento, tres delincuentes descendieron de una Ford Ranger negra y, armados, intentaron apoderarse del auto del policía.

Catarraso dio la voz de alto y los asaltantes respondieron a los tiros. El hombre recibió tres impactos de bala y quedó gravemente herido.

Uno de los disparos le dio en el abdomen y otro en el pulmón, mientras que el tercero impactó en otra zona de su cuerpo. Tras el ataque, fue trasladado al hospital Posadas, donde permanece internado.

Los delincuentes finalmente escaparon sin concretar el robo, mientras que el comisario retirado cayó al suelo frente al establecimiento educativo.

En medio de la desesperación, el hombre pidió auxilio a los vecinos y les rogó que cuidaran a su hija, quien había quedado sola dentro del auto durante la balacera. “¡Por favor, que alguien cuide a mi hija!”, alcanzó a pedir Catarraso mientras permanecía herido en el lugar.

La pequeña, de 3 años, permaneció dentro del vehículo mientras los adultos que se encontraban en las inmediaciones intentaban asistir al padre y ponerse a resguardo.

Durante el episodio, según trascendió, la menor expresó su temor ante la situación: “Papi, tengo miedo”.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que procura identificar a los tres delincuentes que participaron del ataque y determinar su recorrido antes y después de la tentativa de robo.