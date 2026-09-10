Entró a robar a un kiosco, amenazó a la empleada con un cuchillo y ella le vació un gas pimienta en la cara

Un delincuente ingresó a un kiosco de la localidad pampeana de Castex con el rostro cubierto y un cuchillo, amenazó a la empleada para que le entregara dinero e intentó llevarse la caja registradora, pero la trabajadora se defendió con gas pimienta y logró hacerlo escapar. El sospechoso fue localizado poco después por la Policía y quedó detenido.

El hecho ocurrió minutos antes de la una de la madrugada en un local ubicado sobre la calle Zeballos, entre avenida Del Trabajo y Zamarbide, cuando el asaltante entró al comercio y sorprendió a la mujer que se encontraba atendiendo.

Según se informó, el delincuente llevaba el rostro cubierto y ocultaba un cuchillo entre sus prendas. Una vez dentro, le exigió dinero a la empleada y, ante su negativa, intentó apoderarse de la caja registradora.

"Me podés dar la plata antes de que te robe, por favor. Dame 100 mil pesos aunque sea", le había dicho el asaltante a la trabajadora.

La mujer decidió enfrentarlo y le advirtió: "Te voy a pedir que te vayas". Luego fue a buscar un aerosol de gas pimienta y comenzó a rociarlo mientras el hombre intentaba llevarse la caja.

Sorprendido por la reacción de la empleada, el delincuente desistió y escapó del comercio. Sin embargo, antes de huir alcanzó a llevarse tres atados de cigarrillos.

Tras el aviso recibido a través del servicio de emergencias 101, efectivos de la comisaría de Castex acudieron al lugar y desplegaron un operativo para localizar al sospechoso.

La investigación permitió establecer su recorrido mediante las cámaras de seguridad de la zona y, luego de un rastrillaje, los policías encontraron al presunto autor del robo cuando se encontraba en la vía pública y procedieron a demorarlo.

Se trata de un hombre mayor de edad, oriundo de Castex, quien quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada provisoriamente como "S/Robo agravado" y quedó a cargo de la Fiscalía Adjunta encabezada por el fiscal Álvarez Ciaffonni, mientras se desarrollan las medidas tendientes a esclarecer el hecho.