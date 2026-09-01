Cayó “Paraná”, el jefe narco que manejaba sicarios, “bolseros”, “satélites” y búnkers de droga

Una organización narcocriminal liderada por un joven de 24 años conocido como “Paraná”, que operaba mediante vendedores, “bolseros”, “satélites” y búnkers de droga, fue desarticulada tras 30 allanamientos realizados en distintos sectores de Florencio Varela y Quilmes, donde fueron detenidas 18 personas y se secuestraron drogas, armas, dinero y elementos de comunicación.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, a través de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, quienes llevaron adelante una pesquisa que incluyó vigilancias, seguimientos, relevamientos territoriales, filmaciones y análisis de comunicaciones.

Para el despliegue se utilizó además un dron equipado con tecnología infrarroja y participó el Grupo Halcón. Los procedimientos se realizaron luego de que los investigadores reunieran elementos que permitieron establecer el funcionamiento de una presunta estructura dedicada al narcotráfico.

Según la pesquisa, la organización tenía como principal investigado a Néstor Adrián Prieto Grance, alias “Paraná”, de 24 años, señalado como presunto responsable del abastecimiento, distribución y comercialización de estupefacientes en diferentes sectores de Florencio Varela y Quilmes.

La investigación también apunta a establecer la presunta vinculación de “Paraná” con distintos hechos de sicariato y homicidios, entre ellos el crimen del sargento Facundo Giménez.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó la realización de 30 allanamientos, incluidos tres campos, tres búnkeres y un procedimiento de urgencia. Las diligencias permitieron localizar a personas vinculadas con la organización y concretar 18 detenciones.

Entre los aprehendidos se encuentra una mujer de 36 años que cumplía arresto domiciliario en una causa relacionada con la Ley de Drogas y que, según se estableció, no se encontraba en el domicilio donde debía permanecer.

También fue detenido Matías Damián Rosales, por disposición del fiscal, acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron casi 4 kilos de marihuana, más de 300 gramos de cocaína y 204,8 gramos de pasta base, además de una sustancia granulada que sería utilizada como material de corte.

En los domicilios allanados también encontraron 2.900 dólares, 621.500 pesos y 122.000 guaraníes.

El arsenal incautado estuvo compuesto por cinco revólveres de distintos calibres, entre ellos .38, .32 y .357 Magnum, una pistola Glock calibre 9 milímetros y 28 municiones y cartuchos de diferentes calibres.

Los efectivos secuestraron además 16 teléfonos celulares, tres equipos de comunicación tipo handy, baterías, auriculares y tarjetas SIM, elementos que serán analizados para profundizar la investigación sobre el funcionamiento de la organización.

Entre los vehículos incautados quedaron un auto sin patente colocada, una moto Honda XR 125 y un cuadro de moto Zanella con la numeración suprimida.

También fueron halladas balanzas digitales, dos chalecos antibalas con fundas policiales y numeración suprimida, un cuaderno con anotaciones, elementos utilizados para fraccionar y manipular droga y distintos objetos de interés para la causa.

Como parte del procedimiento, los puntos de venta identificados como búnkeres fueron derribados con la colaboración de personal municipal. La medida tuvo como objetivo impedir que esos lugares volvieran a ser utilizados para la comercialización de drogas.

Los 18 detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa el análisis de los elementos secuestrados para determinar el grado de participación de cada uno y establecer posibles conexiones de la organización con otros hechos delictivos.

La causa tramita por infracción a la Ley 23.737 y está a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes de Florencio Varela, dependiente de la UFI Descentralizada N°1 del Departamento Judicial Quilmes.