Seis pibes chorros de entre 13 y 15 años entraron armados a un minimercado y vaciaron las góndolas

Un grupo de seis adolescentes, de entre 13 y 15 años, asaltó un minimercado del barrio República de la Sexta, en Rosario, donde uno de los menores le apuntó con un arma de fuego a la empleada para robarle la recaudación mientras sus cómplices se llevaban mercadería, en un ataque cometido bajo la modalidad conocida como “piraña”.

El hecho ocurrió el viernes en un comercio ubicado en la esquina de Maipú y Cochabamba y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se observa cómo los jóvenes ingresaron y rápidamente se distribuyeron dentro del negocio.

Uno de ellos se dirigió directamente hacia el mostrador y, tras exhibir un revólver, exigió a la trabajadora que entregara la recaudación: “Dame la plata, dale”, le ordenó mientras la apuntaba con el arma.

Mientras tanto, otros integrantes del grupo comenzaron a sacar productos de las góndolas y de las heladeras. Según se pudo observar, cargaron en mochilas bebidas y distintos artículos del comercio, entre ellos botellas de vino.

En medio de la situación, la empleada les suplicó a los delincuentes: “Te juro que no tengo más, chicos”.

De acuerdo con la investigación, mientras seis de los adolescentes ingresaron al local, otros cuatro permanecieron en las inmediaciones y cumplieron funciones de vigilancia para advertir sobre la eventual llegada de la Policía.

Tras el robo, personal de la Brigada Motorizada desplegó un operativo en la zona y logró aprehender a cuatro de los presuntos integrantes de la banda.

Los adolescentes tienen entre 13 y 15 años: dos de ellos tienen 13, otro 14 y el restante 15. Debido a sus edades, son considerados no punibles ante la ley penal.

Maira, la empleada que se encontraba atendiendo el minimarket al momento del asalto, contó los momentos de angustia que atravesó durante el ataque y destacó la violencia con la que actuaron los adolescentes.

La trabajadora señaló que todo ocurrió en pocos segundos y que los jóvenes parecían tener previamente asignadas distintas funciones dentro del robo.

“Agradezco que no me dieron un tiro”, expresó Maira al recordar el instante en que uno de los adolescentes sacó el arma y comenzó a apuntarle mientras exigía la entrega del dinero.