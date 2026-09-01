Tienen antecedentes, se dedicaban a robar comercios y golpeaban a los empleados

Dos delincuentes de 48 y 19 años fueron detenidos acusados de cometer cuatro robos contra comercios de La Plata, entre ellos un kiosco, una farmacia y dos panaderías.

Las detenciones fueron realizadas por efectivos de la Policía Departamental y de la comisaría 9na., luego de que ambos sospechosos fueran sorprendidos cuando, a bordo de una moto, presuntamente se disponían a cometer otro robo en una panadería ubicada en las calles 7 y 65.

Según se informó, personal de la Motorizada SASU acudió al lugar tras recibir una alerta sobre dos hombres que se encontraban en una moto frente al comercio "La Capital" y que tendrían intenciones de cometer un asalto.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos escaparon a bordo de una moto Gilera Smash roja, pero fueron interceptados y reducidos a pocos metros, en la zona de las calles 8 y 65.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un destornillador y la moto en la que se movilizaban.

A partir de las averiguaciones realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO), los investigadores establecieron que los dos detenidos est+an vinculados con otros tres robos cometidos en comercios de la ciudad.

Uno de los hechos ocurrió el 30 de julio en un kiosco situado en la calle 20, entre 23 y 24. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, los delincuentes golpearon de una trompada al joven empleado para apoderarse de la recaudación.

El segundo asalto investigado ocurrió el 14 de agosto en una farmacia ubicada en 504 y Camino General Belgrano, donde los sospechosos utilizaron barbijos y guantes y simularon ser clientes interesados en comprar un medicamento.

Una vez dentro del local, uno de ellos tomó de la nuca a una empleada mientras su compañera intentó resistirse al robo. La mujer fue zamarreada por los asaltantes, quienes finalmente se apoderaron del dinero de la caja y escaparon.

El tercer hecho ocurrió el 20 de agosto en otra panadería, situada en 508 y 19. En ese caso, uno de los hombres ingresó primero y se hizo pasar por cliente. Instantes después entró su cómplice, ambos amenazaron a la empleada y fueron directamente hacia la caja para llevarse la recaudación.

Finalmente, los investigadores determinaron que los mismos sospechosos habían quedado registrados en las cámaras de seguridad de la panadería "La Capital", ubicada en 14 y 64, donde habían robado la recaudación.

El propietario del comercio, Julio Samora, reconoció a los dos hombres al observar las imágenes de las cámaras y señaló que durante ese hecho vestían de la misma manera que al momento de ser interceptados por la Policía.

Con las pruebas reunidas, los efectivos identificaron al conductor de la moto como Gastón Ariel Wright, de 48 años, y a su acompañante como Nazareno Valentino González, de 19.

Wright registra antecedentes por robos agravados y una causa de 2024, mientras que González cuenta con un antecedente de 2025 por amenazas coactivas agravadas por el uso de arma, resistencia a la autoridad y robo, según indicaron las fuentes.

Los dos sospechosos quedaron detenidos por cuatro hechos de robo y fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Laky.