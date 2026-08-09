Llegó la policía, tiraron la droga por la ventana y la jefa tenía tobillera: secuestraron 1.700 dosis

La Policía de la Ciudad desbarató en el Barrio Mugica de Villa Lugano a una organización que se dedicaba a la comercialización de drogas y, tras diez allanamientos, detuvo a seis de sus integrantes, la mayoría con antecedentes, y secuestró más de 1.700 dosis de pasta base y cocaína.

Personal de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur llevó adelante el caso desde agosto de 2025 para dar con este clan familiar que vendía estupefacientes y utilizaba distintos puntos de acopio en zonas estratégicas del Barrio Mugica.

Además, dentro de las seis personas detenidas estuvo una mujer de 32 años, la cual era la principal investigada que tenía una tobillera electrónica y cumplía arresto domiciliario por otra causa por venta de drogas por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 11.

Esta organización tenía también integrantes que actuaban como alertadores en distintos sectores del barrio para vigilar y advertir ante una presencia policial o de personas ajenas a la banda.

Las órdenes de allanamiento fueron brindadas por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 1, a cargo de Rodolfo Ariza Clérici, ante la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de delitos vinculados con estupefacientes (UFEIDE).

En los diez procedimientos realizados en la Platea 11, fueron incautadas 1.487 dosis de pasta base y 300 envoltorios de cocaína. También, los efectivos hallaron marihuana (15.9 gramos), dinero en efectivo, seis teléfonos celulares, una balanza de precisión y elementos de corte y fraccionamiento.

Sobre los seis detenidos (cinco mujeres y un hombre), cuatro cuentan con antecedentes por venta de estupefacientes y otros delitos, y quedaron a disposición del magistrado actuante.

El hombre de 27 años tiene causas por robo (2026) y una condena en suspenso, falsificación de documento (2020) e infracción a la Ley de Drogas (2022 y 2026).

Tres de las otras mujeres, además de la principal investigada, tienen hechos por lesiones leves, robos y venta de estupefacientes, de 2021 a 2026.