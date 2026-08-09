Un drone fue clave para descubrir un cultivo de hongos alucinógenos: secuestraron 171 bolsas

Durante un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional en lo referente a la lucha contra el narcotráfico y el comercio de estupefacientes en todas sus formas a lo largo y ancho del país, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido bonaerense de Escobar un exitoso operativo vinculado al cultivo de hongos alucinógenos en grandes proporciones.

La investigación se inició a partir de denuncias de los vecinos de la zona, quienes describían sobre dos inmuebles ubicados en la localidad de Maquinista Savio, un fuerte y desagradable olor además de sospechosos movimientos de sujetos a altas horas de la noche. Según las primeras averiguaciones realizadas por los efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Campana de esta Institución, ambos domicilios estarían destinados al cultivo, procesamiento, almacenamiento y eventual comercialización de sustancias estupefacientes.

Cabe aclarar que, ante las características y extensión de los predios investigados, los efectivos federales utilizaron un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT), para obtener registros fílmicos y fotográficos de los inmuebles, información que fue puesta oportunamente en conocimiento a la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría Penal a cargo del Dr. Máximo Castrillo.

De esta manera y con el total de las pruebas obtenidas, el magistrado ordenó dos allanamientos a dichos inmuebles. Sin embargo y ante la magnitud del hallazgo, se convocó a personal especializado de la División Precursores Químicos de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la PFA, quienes realizaron las correspondientes inspecciones. Además, se hizo presente un ingeniero agrónomo perteneciente al SENASA, quien efectuó una inspección ocular de los distintos sectores destinados al cultivo, manifestando que el investigado no registraba inscripción algún ante dicha entidad.

Durante los allanamientos, los investigadores detectaron dos estructuras tipo “indoor” (gazebos), una de ellas destinada al cultivo de hongos en distintas etapas de desarrollo y la otra equipada con diversos insumos compatibles con dicha actividad. Asimismo, fueron halladas dos habitaciones acondicionadas con características propias de un ambiente de cultivo controlado, con sistemas de calefacción, instrumentos para medir temperatura y humedad y dispositivos de riego. En esos sectores se localizaron 171 bolsas conteniendo cultivos de hongos, además de elementos destinados al cultivo, manipulación, fraccionamiento y pesaje.

Durante la inspección técnica preliminar, los especialistas determinaron que parte de los ejemplares observados presentaban características compatibles con hongos del género Psilocybe, los cuales contendrían psilocibina, sustancia comprendida dentro de la normativa vigente en materia de estupefacientes prohibidos.

Como resultado del operativo los investigadores secuestraron más de 171 bolsas con cultivos, bloques de sustrato, insumos y elementos utilizados para el cultivo, procesamiento y fraccionamiento, selladores térmicos, bolsas plásticas, frascos para muestras, balanzas, elementos de riego, instrumentos de medición, sustancias e insumos utilizados en el proceso de cultivo, 36 bloques de cultivo, 46 bolsas termoselladas con materia orgánica, 75 bolsas con materia orgánica en proceso de germinación y 50 bolsas con materia en proceso de germinación y brotes consolidados, además de una caja con hongos cultivados, un cuaderno con anotaciones, entre otros elementos de interés para la investigación.

A raíz de este hallazgo, el fiscal actuante ordenó un tercer allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio porteño de Núñez donde fue detenido el sospechoso en cuestión, un hombre uruguayo de 55 años y se secuestraron una computadora y un teléfono celular bloqueado, con número de pin que el propietario se negó a aportar.

En detalle se secuestró: una caja con hongos cultivados, 46 bolsas termo selladas las cuales en su interior contiene materia orgánica, 75 bolsas termo selladas con materia orgánica en proceso de germinación, 50 bolsas termo selladas con materia en proceso de germinación y brotes consolidados, 36 bloques de cultivo, una bolsa de pelet de avena, una bolsa de resina de intercambio catonico, una bomba de agua pequeña boyu d-200, una olla a presión, un sellador térmico de bolsas plásticas, 16 bolsas plásticas para los preparados, 20 frascos para muestras, una bolsa de cebada, 13 cajas de cartón para armar, 25 jeringas con liquido color amarronado, un libro "Growing gourmet and medicinal mushrooms", una balanza Masuya, una balanza para colgar peso, un medidor de temperatura ambiente, un artefacto de riego, una válvula regulador presión, una bolsa con tiza industrial, un frasco con líquido amarillo, una bolsa con aserrín, una bolsa con ácido cítrico anhidro, una bolsa de ácido ascórbico, una bolsa de sorbato de potasio y un frasco con bicarbonato.

Finalmente, tanto el detenido como todo lo actuado, fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial interviniente por infracción a la ley de drogas.