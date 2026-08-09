Pánico en una galería: asaltaron un local de celulares a mano armada y amenazaron a todos

Dos delincuentes armados asaltaron un local de accesorios para celulares ubicado en la Galería Mayestik, en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, donde amenazaron a una empleada, revolvieron la mercadería y escaparon con celulares, equipos electrónicos y dinero.

El hecho ocurrió en un comercio situado en la zona de avenida 844 y Donato Álvarez, donde los asaltantes ingresaron al local y, tras apuntarle con un arma a la empleada, le ordenaron: "Levantá las manos".

En medio del asalto, la trabajadora comenzó a pedir auxilio a los gritos: "¡Ayuda! ¡Ayuda!", mientras forcejeaba con uno de los delincuentes y lograba activar la alarma del comercio.

Según quedó registrado por las cámaras de seguridad, los dos asaltantes llevaban gorras y uno de ellos tenía además el rostro cubierto con una capucha para evitar ser identificado.

Uno de los delincuentes le apuntó a la empleada, le sustrajo su teléfono celular, se tiró sobre el mostrador y comenzó a buscar objetos de valor.

Luego, ambos revolvieron los exhibidores y provocaron que parte de la mercadería cayera al piso. En esas circunstancias, se apoderaron de varios celulares y otros equipos electrónicos, además del dinero que había en el local.

La situación generó momentos de tensión en la galería. Al escuchar los gritos, empleados de otros comercios salieron al pasillo para saber qué ocurría, mientras los delincuentes escapaban corriendo y los amenazaban durante la huida.

Ante el temor, comerciantes y clientes buscaron ponerse a resguardo mientras los asaltantes abandonaban el lugar.

La Policía inició las actuaciones correspondientes y trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad de la galería y de la zona para intentar identificar a los dos delincuentes y establecer hacia dónde escaparon.