Manejaba con 1,34 de alcohol en sangre por la autopista Ricchieri y tenía una licencia trucha

El hecho ocurrió a la altura del peaje Agüero cuando los agentes realizaban un operativo de prevención en el que fiscalizaron a más de 2300 vehículos. Uno de ellos era conducido de forma errática, por lo que fue obligado a parar.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue sancionado y se le impidió continuar manejando. Luego los agentes advirtieron irregularidades en la Licencia Nacional de Conducir que presentó el hombre de 33 años. “No la compré, la hice”, confesó.

El documento exhibía diferencias en su impresión y carecía de las medidas de seguridad visibles bajo luz ultravioleta. La consulta al Sistema Nacional de Licencias confirmó que el conductor no contaba con una licencia habilitante vigente.

Como consecuencia, se labró un acta de infracción por la que corresponde una multa superior a los 4,4 millones de pesos, se retuvo el vehículo y se dio intervención a la Justicia por el presunto delito de falsificación de documento público, un hecho previsto en el Código Penal.

Cómo detecta la ANSV una licencia falsa

En cada fiscalización, los agentes verifican la autenticidad de la Licencia Nacional de Conducir mediante el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), que permite comprobar en tiempo real si el conductor está habilitado y si los datos coinciden con el documento presentado.

Además, la licencia física cuenta con distintas medidas de seguridad, entre ellas un tinte UV visible bajo luz ultravioleta, un número de insumo único y un código de seguridad individual, elementos que permiten identificar rápidamente si el documento está adulterado.