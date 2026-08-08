Le pegaron y arrastraron por el piso a una embarazada de 39 años para llevarse la recaudación

Eran las 18:30 y el comercio estaba tranquilo. Solo había una clienta probándose un calzado deportivo. A pesar de cursar un embarazo avanzado, seguía atendiendo, a la espera de una licencia definitiva.

Sin embargo, la dulce espera se convirtió en pesadilla gracias al accionar de cuatro violentos delincuentes que entraron al comercio para asaltarla. Dos de ellos la agarraron, le pegaron y la arrastraron por el piso, a pesar de que estaba indefensa y de ser notorio que estaba embarazada.

Un tercero fue hasta la cliente, a la que también le pegó y amenazó de muerte. A su vez, fue el encargado de agarrar el efectivo que había en la caja. A la dueña del local, solo dejaron de pegarle una vez que quedó inmóvil. Cuando se estaba por ir, en un arrebato de furia, intentó agarrar a uno de la pierna. Pero el ladrón la empujó y volvió a tirarla al piso.

Luego escaparon en una camioneta Peugeot Partner de color rojo. Según testigos, el vehículo era conducido por una mujer y otro automóvil aguardaba a la banda para facilitar la fuga.

Las cámaras de seguridad también registraron que, apenas 15 minutos después del asalto, los mismos delincuentes habrían intentado robar otro vehículo en la zona.

Tras el ataque, familiares de la comerciante informaron que la mujer permanece en reposo, con la presión arterial elevada y afectada por el impacto emocional del violento episodio. No obstante, indicaron que el embarazo no sufrió complicaciones y que la bebé se encuentra en buen estado de salud.