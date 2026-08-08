Descargaron 236 kilos de marihuana en un puerto oculto sobre el Río Uruguay: secuestraron 891 millones en droga

El operativo se inició a partir de información recolectada por la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Fuerza, que alertaba acerca de un posible transporte de estupefacientes. Con ese dato, se dispuso el despliegue de personal y medios en las inmediaciones del kilómetro 1018,6 del río Uruguay, en el Puerto Natural “Techeira”.

En ese contexto, los efectivos observaron el ingreso de una camioneta de color negro por un camino terrado en dirección a la costa. Al arribar al puerto, sus ocupantes descendieron del vehículo y comenzaron a descargar varios bultos.

Ante la presunción de encontrarse frente a un hecho delictivo, la patrulla de la Fuerza se dirigió al lugar e impartió la voz de “Alto Prefectura.” Sin embargo, el conductor y su acompañante hicieron caso omiso a la orden e intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados de inmediato y detenidos.

Dentro de la camioneta de los aprehendidos, una mujer de 29 años y un hombre de 32 años, y dispersos sobre la costa, se hallaron 17 bultos que contenían 332 panes prensado de sustancias ilícitas. El cargamento tiene un valor de más de 891 millones de pesos.

Asimismo, se secuestraron dos teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la investigación.

Intervino el Juzgado Federal de la ciudad de Oberá, a cargo del Dr. Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, con intervención de la Fiscalía Federal de la ciudad, a cargo de la Dra. Viviana Alejandra Vallejos.