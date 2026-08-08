“Aboná con descuento”: informan de falsas multas, envían enlaces fraudulentos y vacían las cuentas de las víctimas

Mensajes de la nada, llamados de desconocidos y mails con aspecto oficial que esconden detrás una maniobra delictiva. El volumen y velocidad de las comunicaciones del día a día se volvieron el caldo de cultivo perfecto para un engaño que puede terminar con la pérdida de millones.

La Policía de la Ciudad lanzó un instructivo para alertar sobre una nueva modalidad de estafa. Los delincuentes envían mensajes por WhatsApp, por mail o vía llamada telefónica en la que informan sobre una supuesta infracción de tránsito vinculada a la víctima.

Sí la persona muerde el anzuelo, recibe un enlace: “Consultá acá y aboná tu multa con descuento”. El sitio, parece de un organismo oficial, pero en realidad se trata de una web fraudulenta que los estafadores utilizan para recolectar información de la víctima.

Una vez obtenidos los datos logran acceder a cuentas bancarias, piden préstamos en nombre de las víctimas o engañan a allegados pidiéndoles dinero.

Los efectivos recomendaron desconfiar de cualquier comunicación en la que se informe de una infracción. En ese sentido plantearon la necesidad de, ante la duda, consultar por canales oficiales y nunca brindar información personal que pueda ser usada en tu contra.

“Hace la denuncia”, explicitaron los agentes a los fines de poder combatir esta modalidad creciente de delitos.