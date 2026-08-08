Tirotearon una casa y al allanarlos descubrieron que tenían un set de 12 pistolas tácticas de la policía

Tenían un conflicto de vieja data y se conocían de toda la vida en el barrio. Pero lo que las víctimas primero quisieron mantener en el ámbito privado, pasó a mayores y devino en una causa judicial contra dos delincuentes armados.

La investigación se inició a partir de una denuncia por agresiones, amenazas y daños en una vivienda ubicada en inmediaciones de Córdoba y Terraplén. Posteriormente, el 7 de agosto, se denunció un disparo de arma de fuego contra el inmueble, sin que se registraran personas heridas.

Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en Estrada al 4000, Pedro Zenteno al 4000, Bolivia y Terraplén y Estrada al 4000, en la ciudad de Santa Fe. Como resultado, se secuestraron 12 armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, cargadores, cuatro teléfonos celulares y prendas de interés para la causa. Además, fueron detenidos dos hombres.

Las pistolas venían en un set de valijas selladas pertenecientes a las fuerzas de seguridad. A su vez, encontraron una escopeta.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. José Ignacio Suasnabar, M.A.B., de 25 años, fue detenido y notificado por el delito de Tenencia Indebida de Arma de Guerra. En tanto, M.E.R., de 22 años, quien ya se encontraba aprehendido por Resistencia a la Autoridad, pasó a revestir carácter de detenido y fue notificado por los delitos de Abuso de Arma de Fuego, Lesiones Dolosas Leves y Daño.