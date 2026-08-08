Un argentino y dos bolivianas manejaban tres búnkers narco y escondían la recaudación en un lavarropas

La presente investigación fue llevada adelante por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Córdoba, teniendo su génesis cuando los efectivos identificaron a tres personas que traficaban sustancias ilícitas en el denominado barrio "Ampliación Cabildo", en la capital cordobesa.

A partir de ello, los federales profundizaron sobre las pesquisas y establecieron que dichos individuos eran hermanos y que entre ellos conformaban una organización narcocriminal encargada de la correspondiente venta de tóxicos.

Asimismo, se comprobó que la banda poseía un total de tres inmuebles, todos ellos situados de forma contigua en la calle Choele Choel, los cuales serían utilizados para el almacenamiento, fraccionado y posterior expendio de los narcóticos.

En otro orden, los funcionarios federales certificaron que en el lugar se desplegaban a su vez un grupo de jóvenes consumidores, denominados “teros”, comisionándose el alertado de vehículos sospechosos y personas “extrañas” para de esa manera dificultar el accionar policial.

En consecuencia, los uniformados ingresaron a las moradas y procedieron a la detención de los implicados, un hombre y dos mujeres. Cabe destacar que estas últimas son de nacionalidad boliviana.

Durante el desarrollo de los procedimientos, que se llevaron adelante de manera simultánea, se incautaron más de medio kilogramo de marihuana, varias dosis de cocaína, tres plantas cannabis, nueve teléfonos celulares, una motocicleta, una balanza de precisión, un dosificador para fraccionamiento, recortes de nylon y documentación de interés para la causa.

A su vez, descubrieron que guardaban la plata dentro de un lavarropas en desuso para evitar robos y dificultar cualquier intervención policial.

Los detenidos, un argentino y el resto de nacionalidad boliviana, quedaron junto a los elementos decomisados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).