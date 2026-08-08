Hacían un pasamanos de cocaína desde el búnker hasta la calle y los clientes tomaban droga a la vista de todos

Gracias a tareas de inteligencia de la policía, lograron registrar en vivo como un grupo de delincuentes, emplazados en la zona de 65 entre 120 y 121, vendían cocaína en pequeñas bolsitas de nylon.

Los narcos aprovechaban un pasillo que conectaba el búnker principal con la calle y hacían un pasamanos con la droga hasta la calle. Toda la secuencia era vigilada de cerca por los “satélites” que alertaban de cualquier presencia policial. En ocasiones, los compradores se quedaban junto a los dealers mientras consumían. Muchos de los “clientes” eran cuidacoches y limpiavidrios de la zona.

El sitio era manejado por seis hombres de entre 25 y 35 años. El líder tenía más de 10 antecedentes penales que databan desde el año 2009 hasta la fecha. Muchos de ellos figuraban como desempleados, a excepción de uno que fue identificado como pintor.

Durante una serie de allanamientos, personal de la Comisaría 9na secuestró 60 gramos de cocaína fraccionada en 80 bolsas, 1.5 kilos de marihuana fraccionada en flores, un revólver calibre 32 marca MD con numeración suprimida, una balanza de precisión y tres teléfonos celulares.

A su vez, los narcos tenían la recaudación en fajos de billetes chicos: encontraron uno de 170 mil pesos y otro de 110 mil. A su vez, encontraron otros 120 mil pesos en bolsas de plástico.

Uno de los descubrimientos que más llamó la atención de la policía fue una bicicleta de carbono marca Pegaso valuada en más de 4 millones de pesos. Algunos de los dealers tenían mochilas de Pedidos Ya que usaban en ocasiones para hacer delivery de droga.