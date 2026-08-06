Llevaban 446 kilos de cocaína en un camión cisterna y los descubrieron: dos detenidos

A través de complejos operativos supervisados por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal de Gendarmería Nacional Argentina secuestró en Santiago del Estero un cargamento de 446 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en un camión cisterna y detuvo a dos personas.

El procedimiento derivó posteriormente en seis allanamientos simultáneos en Salta capital y en la localidad de Salvador Mazza.

Este importante procedimiento se dio como consecuencia de pesquisas efectuadas por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Salta", que avanzó en una investigación de 11 meses, ordenada por la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA a cargo de Eduardo Villalba. Los trabajos incluyeron tareas de inteligencia y escuchas telefónicas.

A partir de estos datos, los efectivos identificaron un vehículo de gran porte sospechoso que se desplazaba por territorio santiagueño. Fue así que en la localidad de "Tintina" sobre la Ruta Provincial 92, gendarmes del Escuadrón 59 Santiago del Estero detuvieron la marcha del camión cisterna identificado. Posteriormente, el rodado fue trasladado hasta la sede de la Aduana en La Banda, para someterlo a escaneos más precisos.

Durante la inspección, los funcionarios notaron un compartimento oculto creado dentro de la hermética cisterna. Así detectaron un espacio falso, operando un complejo sistema mecánico de apertura hidráulico. De esta manera, al abrir el doble fondo, los efectivos comprobaron que había bolsas con 420 “ladrillos”, los cuales fueron sometidos al narcotest y dieron positivo para cocaína, con un peso total cercano a los 446 kilos.

A raíz de este hallazgo, los investigadores desplegaron seis allanamientos sobre los inmuebles de los principales sospechosos en la provincia de Salta, ejecutados por personal de las unidades de investigación Tartagal y Salvador Mazza. Tras ello, se incautaron dos camiones más, una camioneta, un automóvil, dos acoplados y un tractor, un revólver, pesos argentinos, dólares y pesos bolivianos. El conductor del camión y un segundo involucrado quedaron detenidos.