Motochorros protagonizaron un furioso raid de cuatro robos y no dudaban en disparar

Un joven de 26 años quedó detenido y otro de 25 fue aprehendido durante una serie de allanamientos realizados en Mar del Plata, acusados de integrar una banda de motochorros que protagonizó un raid de cuatro robos a mano armada entre fines de mayo y principios de junio, en los que incluso efectuaron disparos contra las víctimas para asegurar la fuga.

Los procedimientos fueron realizados por personal del Gabinete de Automotores de la DDI Mar del Plata, en el marco de una investigación dirigida por la UFI ODEPA, a cargo del fiscal Joaquín Morán.

La pesquisa se inició tras una serie de asaltos con características similares ocurridos en distintos barrios de la ciudad. A partir del análisis de cámaras de seguridad, relevamientos vecinales y declaraciones testimoniales, los investigadores lograron identificar como presuntos autores a Kevin Axel Alejandro Farías (26) y Julio Cristian Maldonado (25), para quienes la Justicia dispuso órdenes de detención y allanamiento.

Según la investigación, el primero de los hechos ocurrió el 23 de mayo, cuando una mujer que llegaba a su vivienda en una moto Honda Wave fue interceptada por dos delincuentes armados que intentaron robarle el vehículo. La víctima logró escapar, aunque los sospechosos efectuaron varios disparos antes de huir.

Al día siguiente, un motociclista fue asaltado por dos hombres armados con un revólver, quienes le sustrajeron una Zanella Due y un teléfono celular iPhone 11.

Ese mismo 24 de mayo, una mujer fue sorprendida mientras circulaba en bicicleta hacia un kiosco. El delincuente intentó quitarle el rodado, pero la resistencia de la víctima y los gritos que alertaron a los vecinos frustraron el robo. El sospechoso abandonó la moto en la que se movilizaba y escapó corriendo.

El cuarto hecho se registró el 6 de junio, cuando un repartidor de una rotisería dejó su moto estacionada sobre la vereda mientras entregaba un pedido. Un delincuente aprovechó ese momento para apoderarse del vehículo y, al escapar, realizó varios disparos para impedir que el joven lo persiguiera.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó dos allanamientos que se concretaron este miércoles en viviendas ubicadas en los barrios donde residían los sospechosos.

En uno de los domicilios, los investigadores secuestraron un teléfono celular que será sometido a pericias y tomaron registro fotográfico de prendas de vestir con estampado camuflado para su posterior cotejo con las imágenes incorporadas a la causa.

En el segundo objetivo fue identificado Maldonado y se secuestró un kit de conversión táctico para pistola, conocido como "Roni", que permite adaptar un arma corta para darle características similares a un subfusil semiautomático. Por disposición de la fiscalía, el elemento fue incautado y el sospechoso quedó aprehendido, imputado por cuatro hechos de robo agravado. Tras cumplir con las actuaciones de rigor, recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal y deberá presentarse ante la Justicia para prestar declaración indagatoria.

En tanto, la orden de detención sobre Farías se hizo efectiva en la Unidad Penal 44 de Batán, donde el acusado permanece alojado desde el 26 de mayo por otra causa en la que está imputado por abuso de arma y amenazas agravadas.