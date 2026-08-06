Tapó la cámara con una manta y robó dinero en un taller de camiones: cayó con más de un millón de pesos

Un delincuente de 38 años fue detenido tras robar en un taller de camiones en la localidad bonaerense de El Talar, donde en pleno asalto tapó con una manta ls cámara de seguridad para evitar ser identificado. Tras un allanamiento de urgencia, la Policía secuestró $1.200.000, además de un teléfono celular y la ropa que utilizó durante el hecho.

La investigación fue llevada adelante por efectivos de la Policía Departamental Tigre y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 5ª de El Talar, bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción.

El robo fue descubierto cuando el responsable de la empresa "Elásticos del Sol", ubicada sobre la Colectora Panamericana Oeste y Defensa, llegó al establecimiento y advirtió que desconocidos habían ingresado durante la madrugada tras violentar una ventana.

Según la denuncia, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo y cheques antes de darse a la fuga.

Durante el análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores observaron que el autor del robo actuó con el rostro cubierto, llevaba guantes y, antes de recorrer las instalaciones, tapó con un trapo una de las cámaras de vigilancia de la empresa para intentar evitar que quedaran registrados sus movimientos.

A partir del relevamiento de imágenes públicas y privadas, sumado a la recolección de testimonios y otras pruebas, los policías lograron identificar al presunto autor material del hecho como Ezequiel Eduardo Márquez, de 38 años.

Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento de urgencia en una vivienda del partido de San Martín, donde el sospechoso fue aprehendido.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron $1.200.000 en efectivo, un teléfono celular y prendas de vestir que, de acuerdo con la investigación, serían las utilizadas durante el robo.

El detenido quedó a disposición de la UFI de El Talar, imputado por el delito de robo agravado por efracción y escalamiento, mientras los investigadores continúan con las actuaciones para determinar si participó en otros hechos de similares características.