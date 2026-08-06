Reventó a patadas la puerta de un kiosco, fue en busca de la recaudación y se llevó una sorpresa

Un delincuente irrumpió durante la madrugada en un kiosco de la localidad cordobesa de Salsipuedes tras destrozar a patadas la puerta de ingreso y, luego de revisar el comercio en busca de dinero, escapó con una balanza al no encontrar efectivo.

El episodio ocurrió alrededor de la 1.40 de este jueves y fue registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el local, cuyas imágenes serán incorporadas a la investigación para intentar identificar al autor del robo.

De acuerdo con la secuencia captada por el sistema de videovigilancia, el ladrón atacó reiteradamente la puerta de acceso hasta lograr romperla e ingresar al comercio.

Una vez en el interior, recorrió distintos sectores del kiosco con la intención de encontrar la caja registradora o dinero en efectivo. Sin embargo, al advertir que no había recaudación, tomó una balanza y abandonó el lugar.

El robo fue descubierto horas más tarde por los propietarios del comercio, quienes dieron aviso a la Policía.