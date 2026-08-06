Un jubilado de 76 años estacionaba su camioneta y lo emboscaron a mano armada para robársela

Un jubilado de 76 años fue asaltado por cuatro delincuentes armados que lo interceptaron cuando llegaba a su vivienda de la localidad bonaerense de Villa Madero y le robaron su camioneta tras obligarlo a descender del vehículo.

El hecho ocurrió el 1 de agosto cerca de las 18.10 sobre la calle Culpina al 600, entre Cabildo y Pedernera, cuando la víctima estacionaba una camioneta Jeep.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, un auto se detuvo junto al vehículo del jubilado y de su interior descendieron cuatro hombres armados, quienes actuaron de manera coordinada.

Los asaltantes abrieron la puerta del conductor, lo bajaron por la fuerza y, mientras lo revisaban en busca de objetos de valor, le sustrajeron la camioneta, identificada con la patente AF654LR.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon a bordo del vehículo sustraído y del auto en el que habían llegado.

Si bien el jubilado no sufrió lesiones físicas, familiares señalaron que el violento asalto le provocó un fuerte impacto emocional debido a la agresividad con la que actuó la banda.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que busca identificar a los cuatro sospechosos y localizar el vehículo robado mediante el análisis de cámaras de seguridad y otras medidas de prueba.