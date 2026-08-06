Entró a robar a una pastelería, le clavó un cuchillo a la empleada en el cuello y la abusó

Un hombre de 38 años fue detenido tras haber cometido un terrible ataque en una pastelería de Quilmes, donde hirió con un cuchillo a una empleada, abusó sexualmente de ella y escapó con dinero y el teléfono celular de la víctima.

La investigación se inició a partir del hecho ocurrido el 29 de julio en la pastelería "Manjar Deli House", cuando el sospechoso ingresó al comercio simulando ser un cliente y exigió dinero a la trabajadora.

Además de la agresión física, el delincuente abusó sexualmente de la víctima. Finalmente, le robó el teléfono celular y la recaudación del comercio antes de escapar.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo de la fiscal Mariana Curra Zamaniego.

A partir del análisis de cámaras de seguridad municipales y particulares, sumado al relevamiento de testigos, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del sospechoso, establecer su identidad y localizar el domicilio donde residía.

Mientras realizaban tareas de vigilancia en la zona céntrica de Quilmes, efectivos de la Policía Departamental y de la Comisaría 1ra detectaron al acusado caminando por la calle. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar corriendo, aunque fue perseguido e interceptado tras un forcejeo en la intersección de las calles Videla y Mitre.

El detenido fue identificado como Matías Emanuel Geremias Benítez, de 38 años. Según los investigadores, al momento de su captura vestía las mismas zapatillas, el mismo pantalón y el mismo morral que llevaba durante el ataque registrado por las cámaras del comercio.

Por disposición de la Justicia, posteriormente se realizó un allanamiento de urgencia en un departamento ubicado sobre la calle Videla al 300, donde los policías secuestraron una campera negra con tres tiras blancas en las mangas, prenda que también habría utilizado durante el asalto. Además, fue incautado el teléfono celular del imputado para ser sometido a pericias.

La fiscal dispuso que Benítez permanezca detenido, imputado por los delitos de robo calificado por el uso de arma, en concurso real con abuso sexual simple y lesiones, y ordenó su traslado a sede judicial para ser indagado.