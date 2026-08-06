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Policiales

Falso cliente amenazó a la empleada de un local para robarle la recaudación y la encerró en el baño

Ocurrió en un negocio de ropa de La Plata. El ladrón actuó a cara descubierta y escapó antes de la llegada de la Policía.

Por Redacción

Jueves, 06 de agosto de 2026 a las 00:13

Un delincuente que se hizo pasar por cliente asaltó un local de ropa del barrio La Loma, en la ciudad de La Plata, donde amenazó a una empleada, le exigió la recaudación de la caja y escapó con el dinero.

El robo ocurrió cerca del mediodía del martes en el local de ropa Tiza, ubicado sobre la avenida 44 entre las calles 29 y 30, cuando un hombre ingresó simulando interés por las prendas exhibidas.

Según se observa en las cámaras de seguridad del comercio, el hombre preguntó precios de camperas y enseguida reveló sus verdaderas intenciones para reducir a la empleada.



"Dame la plata", le exigió el asaltante, quien además le ordenó: "Andá al baño y quedate ahí, tranquila". Si bien en las imágenes no se aprecia que portara un arma de fuego, los investigadores indicaron que el delincuente habría simulado estar armado para amedrentar a la víctima y evitar cualquier tipo de resistencia.

Ante la amenaza, la trabajadora entregó la recaudación y el ladrón escapó rápidamente del comercio antes de la llegada de la Policía.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y las imágenes son analizadas por los investigadores, que buscan identificar al autor del robo y establecer la dirección que tomó tras la fuga.

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