Falso cliente amenazó a la empleada de un local para robarle la recaudación y la encerró en el baño

Un delincuente que se hizo pasar por cliente asaltó un local de ropa del barrio La Loma, en la ciudad de La Plata, donde amenazó a una empleada, le exigió la recaudación de la caja y escapó con el dinero.

El robo ocurrió cerca del mediodía del martes en el local de ropa Tiza, ubicado sobre la avenida 44 entre las calles 29 y 30, cuando un hombre ingresó simulando interés por las prendas exhibidas.

Según se observa en las cámaras de seguridad del comercio, el hombre preguntó precios de camperas y enseguida reveló sus verdaderas intenciones para reducir a la empleada.

Ante la amenaza, la trabajadora entregó la recaudación y el ladrón escapó rápidamente del comercio antes de la llegada de la Policía.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y las imágenes son analizadas por los investigadores, que buscan identificar al autor del robo y establecer la dirección que tomó tras la fuga.