“Milei, te quedan horas de vida": amenazó de muerte al Presidente por Tiktok y lo detuvieron con armas

En el marco de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional orientado a la prevención y lucha contra hechos violentos de índole terrorista, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a un hombre de 38 años acusado por efectuar amenazas vía redes sociales al Presidente Javier Milei.

El procedimiento se inició a raíz de una denuncia recibida a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional, referente a un individuo que vía Tik Tok y con su rostro tapado, difundió un video con amenazas al Presidente de la Nación.

“Javier Milei, te quiero matar porque mi gente no te quiere. Tu vida no tiene precio, entonces me vas a tener que hacer caso a mí. ¿Sabés quién soy yo? El general de la mafia. Bajate como presidente”, le exigió.

“Soy una persona que nací maldita, soy bueno con los buenos pero malo con los malos. Y si mi gente no te quiere, yo tampoco te quiero. Milei, plata o plomo, te voy a secuestrar a toda tu familia. Milei, tengo sicarios de mi lado, gente que mata porque le gusta matar. Milei, bajate como presidente, te quedan horas de vida”, lo amenazó.

En otro tramo del video, el hombre afirmó: “Soy el sicario de los kirchneristas, soy una persona peligrosa, con mucho poder político, puedo mandar a matar a muchas personas. Mayra Mendoza presidenta. Milei, cumplime. Mayra, no tengas miedo, nadie te va a hacer nada, sos presidenta, Mayra”.

Por ello, personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Superintendencia de Investigaciones Federales de esta Institución, inició diversas tareas de ciberpatrullaje en fuentes abiertas (OSINT) y análisis de redes sociales con el fin de establecer la identidad y paradero del sospechoso. Como resultado de las mismas, se logró identificar al presunto autor del video, determinando su vinculación con un domicilio ubicado en el partido de Quilmes. Entre los elementos analizados se destacaron etiquetas geográficas, perfiles asociados y características físicas visibles en las publicaciones, que permitieron individualizar al investigado.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº7, a cargo de la Dra. María Romilda Servini, Secretaría Nº13 a cargo del Dr. Pablo Lemos, ordenó el allanamiento del inmueble. Durante el procedimiento, los efectivos federales detuvieron al imputado y secuestraron un teléfono celular, un gabinete de computadora, un auricular, un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones para esas réplicas y otros elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes.

El detenido quedó alojado en calidad de incomunicado y a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales tendientes al esclarecimiento integral de los hechos por el delito de amenazas.