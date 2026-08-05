"¡Salí, soltame!": atacó a la empleada para robar una heladería, ella se defendió y lo tumbó

Una joven empleada de una heladería de la localidad bonaerense de Ramos Mejía fue víctima de un violento intento de robo cuando un hombre ingresó al comercio, la atacó para exigirle dinero y su teléfono celular, aunque la víctima logró resistir la agresión y, con la ayuda de vecinos y comerciantes, frustró el asalto. Días más tarde, el sospechoso fue detenido.

El hechoocurrió en una sucursal de la heladería Perlatto, donde el agresor irrumpió en el local y, según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, abordó a la empleada mientras balbuceaba palabras y presentaba aparentes signos de estar bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el hombre sujetó del brazo a la trabajadora y le exigió la entrega del dinero de la recaudación y su teléfono celular. La joven se resistió y comenzó un forcejeo que terminó con el sospechoso cayendo sobre el mostrador.

En medio de la agresión, la víctima pidió ayuda a los gritos mientras intentaba mantener al atacante alejado. "¡Salí, soltame, soltame!", se la escucha exclamar en la grabación.

Durante el enfrentamiento, un estante que separaba a ambos cayó al piso como consecuencia del forcejeo. A pesar de la diferencia física, la empleada consiguió volver a derribar al agresor y le exigió que abandonara el comercio.

Sin embargo, el delincuente volvió a lanzarse sobre la joven e intentó golpearla nuevamente. La trabajadora continuó defendiéndose mientras pedía auxilio. "¡Salí! ¡Ayuda!", gritaba, mientras el sospechoso respondía: "Me voy".

Los pedidos de auxilio alertaron a comerciantes y vecinos de la zona, quienes acudieron al lugar, lograron reducir al agresor y lo sacaron del local para intentar retenerlo hasta la llegada de la Policía.

"No se va a ir. Llamá a la Policía, me quiso robar", repetía la empleada, quien luego relató que el hombre "me pegó porque lo tiré al piso" y que durante el ataque le exigió: "Dame toda la plata, dame el celular".

Según denunciaron testigos, los efectivos policiales no llegaron al lugar mientras el agresor permanecía retenido, por lo que el sospechoso finalmente consiguió escapar.

No obstante, la investigación avanzó en los días posteriores y permitió identificar y detener al acusado, quien quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 13 de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto, en el marco de una causa caratulada como "tentativa de robo".