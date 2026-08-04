Un ladrón de 22 años con 21 antecedentes robó 1200 dólares en una casa y cayó en un kiosco

La Policía de la Ciudad detuvo en el partido bonaerense de La Matanza a un ladrón de 22 años que acumulaba 21 antecedentes, entre ellos una condena, luego de que cometiera un robo en una vivienda del barrio de Saavedra y, durante la fuga, le sustrajera el celular a un taxista en el límite con provincia de Buenos Aires.

En su prontuario, el imputado cuenta con una condena por robo dictada en 2025 y también antecedentes por robo (2020, 2022 y 2023), robo agravado por ser cometido en poblado y en banda (2021), hurto y tentativa de hurto (2021, 2022 y 2023), además de pedidos de captura y procesamientos.

El hecho comenzó cuando efectivos de la División Anillo Digital fueron alertados por un taxista que denunció que un pasajero le había arrebatado el celular al descender de su vehículo en la zona de avenida General Paz y Crovara, para luego escapar a pie hacia la localidad de La Tablada, partido de La Matanza.

Con las características aportadas por la víctima, los policías lograron localizar al sospechoso sobre la avenida Crovara, ya en territorio bonaerense, y lo detuvieron.

Durante la requisa le secuestraron cinco perfumes, cuatro celulares, una tablet, una notebook, una cartera, 1.200 dólares, 190 mil pesos, otras monedas extranjeras, licencias de conducir y tarjetas bancarias.

A partir de las averiguaciones realizadas se determinó que todos esos elementos habían sido sustraídos horas antes de una vivienda ubicada sobre la calle General Deheza al 2600, en el barrio de Saavedra. La damnificada informó que había salido de su casa y, al regresar, descubrió el faltante de sus pertenencias.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 4 de Lomas del Mirador y de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, a cargo de Gastón Bianchi. También intervino la Fiscalía de Saavedra y Núñez, a cargo de José María Campagnoli.