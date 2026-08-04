Una joven de 25 años discutió con su novio y lo mató: quién es la “Nahir Galarza chaqueña”

Una joven de 25 años fue detenida en la ciudad de Resistencia, Chaco, acusada de asesinar a su novio de 29 años durante una discusión por celos. La víctima alcanzó a ser trasladada al hospital, pero murió pocos minutos después como consecuencia de una herida de arma blanca en el pecho.

La acusada fue identificada como Victoria Luz Cantero, quien permanece alojada en una dependencia policial y este martes será indagada por la fiscal Ana González de Pacce, que investiga el caso como un presunto homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en una casa ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la capital chaqueña. Según los investigadores, la pareja mantuvo una fuerte discusión que terminó cuando el hombre recibió una puñalada en el tórax.

La víctima, Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años y propietario de un comercio gastronómico, fue trasladada por un familiar hasta el Hospital Julio C. Perrando. Ingresó aún con signos vitales, pero falleció apenas unos minutos después a raíz de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con las primeras pericias, el ataque fue cometido con un cuchillo tipo Tramontina. Los investigadores sostienen que la víctima presentaba tres heridas de arma blanca y que una de ellas, que comprometió un pulmón, resultó mortal.

Tras reunir los primeros elementos de prueba, la fiscal ordenó la detención de Cantero, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para reconstruir la secuencia del hecho y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El caso generó una fuerte repercusión en Resistencia y algunos medios locales bautizaron el hecho que tiene detenida a Cantero como "la Nahir Galarza chaqueña", en relación al asesinato de la joven entrerriana a su novio Facundo Pastorizzo, a quien baleó por la espalda en diciembre de 2017, en Gualeguaychú.

Familiares de Álvarez Guardia afirmaron que la relación atravesaba constantes conflictos, con reiteradas separaciones y reconciliaciones durante los últimos dos años. Además, sostuvieron que el joven había sufrido episodios previos de violencia y que su entorno le aconsejaba poner fin al vínculo.

En medio del dolor, una de las hermanas de la víctima reclamó justicia y aseguró que la acusada "lo mató sin compasión", al tiempo que la describió como una persona "celosa y violenta". También afirmó que su hermano regresaba con frecuencia a la relación pese a las advertencias de familiares y amigos.

Por su parte, el abogado defensor de la joven pidió cautela y evitó adelantar una estrategia procesal. Señaló que recién tomó contacto con su asistida y sostuvo que todavía es prematuro establecer cómo se desarrolló el episodio, por lo que aguardará el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas antes de fijar una postura definitiva.